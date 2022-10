Keresd a könyvet! – Székesfehérvár és környéke. Ismét aktuális a felhívás, amit a korábbiakhoz hasonlóan idén is Szabados Melinda meseíró indított el. A program elsősorban most is a gyermekeknek szól, de természetesen ezúttal sincs kizárva egyetlen korosztály sem.

A lényeg mindösszesen annyi, hogy egy már általunk olvasott könyvünk elrejtsük valahol a városban, hogy aztán megtalálójának is része lehessen a történet nyújtotta élményekben. Érdemes olyan helyet választani, ami forgalmas, és elsősorban a célkorosztály számára frekventált. Egy gyermekkönyv esetében tehát javasolt például egy játszóteret választani a kötet ideiglenes rejtekhelyéül. Fontos, hogy a könyveket megóvjuk a sérülésektől, az eső és a szél viszontagságaitól, ezért javasolt egy többször használható műanyag tasakban kihelyezni azokat.

Amennyiben kiválasztottuk a kötete, amit továbbadnánk másoknak, nincs más dolgunk, mint az esemény közösségi média csoportjában feltüntetett üzenet kíséretében elhelyezni a kiválasztott közterületen.