Művész úr, mit kell tudni a pályázatról, annak jelentőségéről, és magáról a hangszerről?

– Vallom, hogy a mai, hihetetlenül stresszes világban sem szabad a lelki értékeket, a szépet, a művészit elhanyagolni, mert különben felőrlődünk a mindennapi gondjainkban. Az igényes zene az egyik legfontosabb eszköz a feltöltődéshez, az idegrendszerünk megnyugtatásához, csak hogy ezt a két előnyt emeljük ki. Sajnos országosan jellemző, hogy a komolyzene legalapvetőbb eszköze, infrastruktúrája, egy jó minőségű koncertzongora rengeteg településnek, intézménynek nincs a birtokában. Ezért óriási jelentőségű, hogy a Mezőkomáromi Református Egyházközség lelkipásztora, Balogh Márk Dávid által beadott pályázat – amely a Mezőföld Helyi Közösség Egyesület LEADER akciócsoport működési területére volt meghirdetve – nyerni tudott. És ha már itt tartunk, szeretnék köszönetet mondani Varga Irénnek, aki a gyülekezet vezetősége által felkért, megbízott pályázatíró volt, és óriási munkát végzett el.

Sokat emlegetik a LEADER szót a vidékfejlesztési pályázatok kapcsán, ám kevesen ismerik a jelentését.

– A LEADER francia mozaikszó, melynek jelentése magyarra fordítva: közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. A leader szó egyébként az angol nyelvben is jelen van, első jelentése: vezető. Olyan módszer az európai uniós vidékfejlesztési politika céljainak megvalósítására, amely a hagyományos, fentről lefelé irányuló megközelítés helyett alulról felfelé építkezik.

Milyen összeget nyertek a pályázaton, s azt mire lehetett, mire kellett felhasználni?

– Örömünkre a pályáztató 10 ezer forint híján a maximális összeget, 1,99 millió forintot ítélt meg a pályázati célra, azaz egy Kawai NV5S hibrid zongora és a hozzá gyártott speciális hordláda megvételére, illetve a hangszer meghatározott módon való felhasználására a projekt megvalósításában. A fennmaradó összeget, csaknem egymillió forintot egy magát megnevezni nem kívánó magányszemély adta céladományként az egyházközség részére. A Mezőföldi Református Egyházmegye, Imre Bálint esperes vezetésével szintén komoly segítséget nyújtott a pályázati összeg megelőlegezésével.

Mit jelent az a kifejezés, hogy hibrid zongora?

– Ez egy új, néhány éves kategória a hangszergyártásban. Lényegében egy csúcsminőségű digitális zongoráról van szó, amelybe komplett zongoramechanikát – angolmechanikát, pianino mechanikát – építenek be, a hangkeltés viszont már digitálisan történik, a megszólalásról pedig Hi-Fi minőségű erősítő és a rendkívül komoly, sok hangszórós hangrendszer gondoskodik. Ennek a hangzása és játékérzete a megszokott, pár százezer forint értékű elektromos zongorákhoz képest nagyságrendekkel jobb. Ugyanakkor megmarad a szállíthatósága is, mert a hangszer tömege 113 kilogramm, a hozzá vásárolt utazóládával is csupán 150 kiló, szemben egy angolmechanikás koncertzongorával, amely 350–500 kilogramm.

Melyek a további terveik a hangszerrel?

– Először is szeretnénk a pályázatban leírt célokat, a vállalt hangversenyeket megtartani a térség művelődési intézményeiben, templomaiban és iskoláiban. Gyönyörű, élő zenei élményeket kívánunk elvinni azokra a településekre, ahol ez egyébként sokak számára csak nehézkesen, esetleg hosszú utazással lenne elérhető. Aztán a későbbieket meglátjuk, sok függ a fogadtatástól.