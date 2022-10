A népdalfesztivál első megrendezésére nem kevesebb, mint 10 fellépő érkezett, nem csak a megyéből. Népdalkörök, énekkarok, tánc és zenei együttesek színes és színvonalas fellépései ragyogták be a csóri Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színterének színpadát szombaton délután.

Csóron a fesztivál megálmodói arra vállalkoztak, hogy a népzenei hagyományainkat ápolják és megismertessék az érdeklődő közönséggel, legyen az tánc, akár ének.

A néptánc csodákra képes a művelői között, és egy jól sikerült táncos összeállítás a közönséget is el tudja varázsolni. Ezt a filozófiát vallja az első fellépő, a Rokolya Néptánccsoport is. Egy játékos összeállítást mutattak be, ami hajdanán az alvégen és a felvégen élt asszonyok torzsalkodásáról, majd kibéküléséről szól.

A táncot az ének követte. A Nádasdladányi Nyugdíjas Klub Énekkara, majd a Gyórói Férfi Dalárda zengte be a termet énekhangjukkal katonadalok előadásával. A mai napra Horthy katonadalokkal készültek, harmonikán Papp Áron kísérte őket.

A népszerű Szivárvány Nyugdíjas Egyesület dalkörének előadását Simon Nikolett Karolin, az egyesület művészeti vezetője kísérte citerán.

A Magyar kultúra lovagja, Kocsán István tangóharmonika-játékával kápráztatta el a közönséget.

A következő fellépő a Bakony Virágai Népdalkör műsorában stílusosan Bakonyi Dudanótákat és Egri Bordalokat énekeltek.

A Nyúli Borbarát Dalkör főleg szőlőtermelő, nótázgató, borkészítő pincetulajdonosokból állt össze. Repertoárjuk elég széles, a katonadaloktól, a betyár daloktól kezdve, az ország tájegységeinek megfelelő dalcsokrain keresztül.

Az 1979-ben alakult Csíkvár népdalkör követően az inárcsi Tremoló Citerazenekar műsora hangzott el.

Népzenei fesztivált nem is zárhatták volna stílusosabban, mint a kiemelt arany minősítésű Csóri Csuka Népdalkör előadásával.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az előadások végeztével nem széledtek szét az együttesek. A szervezőknek gondja volt a fellépőkre az előadások után is. Mindenkit finom gulyáslevessel és még finomabb süteményekkel leptek meg. A hangulat a kellemes vacsora végeztével sem fáradt meg. A jóízű lakomát közös énekléssel koronázták meg.

A Csóri Csuka Fesztivál már az első alkalommal is igazán jó visszhangra talált, így nem csoda, hogy már a következő alkalom időpontja is megvan. 2023. október 07-én lesz a következő.