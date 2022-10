A Gáz utcai sportcsarnok újra megtelt a város zenei életében rendszeresen szereplő kórusokkal, zenészekkel, együttesekkel, illetve a lelkes hozzátartozókkal. A zene világnapja alkalmából szervezett hagyományos gálán az Alba Regia Szimfonikus Zenekar fanfárja köszöntötte a közönséget, majd – ugyancsak a zenekar előadásában – Kodály Zoltán Háry János című daljátékából hallhattuk az Intermezzót. Ezt követte a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI 3. és 4. osztályosainak produkciója, egy gyermekjátékdal sorozat Kodály Zoltántól. Ilyen felvezetés után köszöntötte a megjelenteket Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, aki a zenei világnap kapcsán fejtette ki gondolatait, emlékeztetve a legendás Mihályi Gyuláné Eszti nénire is, aki Kodály egykori tanítványa és kiváló ének-zene pedagógus volt. A körülbelül másfél órás műsor további részében sok-sok olyan dal, zenemű csendült fel, amelyek valóban ünnepivé tették a világnapot. A Kodály-művek mellett volt makedón népdal, zulu örömének, fuvolajáték a Hermann egykori diákjától, Verő Johannától, de még jazz is, a Hámori János Triónak köszönhetően. Az önkormányzat által adományozott Fricsay Richárd Zenei Díjat Cser-Palkovics András polgármester adta át ezúttal az Alba Regia Vegyeskarnak. A méltatásban elhangzott: a kar 2022-ben ünnepli 130 éves fennállását, Alba Regia néven 50 éve működnek, és 30 éve egyesültek az Ikarus Ifjúsági Kórussal. A kar vezetője évtizedek óta Kneifel Imre, akinek intézményvezetői munkáját külön is elismerték, hiszen idén ment nyugdíjba a Kodály Zoltán iskolából, ahol igazgató volt, a kórusokat azonban még mindig vezeti. Az elismerést hangos ováció és egy meglepetés dal követte: Kneifel Imre a csarnok közepén állva, meghatottan hallgatta, ahogyan a kórusok és a közönség neki énekelt. Az ünnepségen az Összkarban résztvevő általános és középiskolai, valamint felnőtt kórusok vezetőinek munkáját is megköszönték.