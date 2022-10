- Gondoljatok azokra, kiknek mai szabadságunk köszönhető! - mondta beszédében Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a községi ünnepségen. Az 1956-os forradalomról és szabadságharcról mindig méltó módon emlékeznek meg Alcsútdobozon, a mindenkori önkormányzat az iskolával karöltve teszi élménnyé a dicső napok felelevenítését. Tóth Erika polgármester és a képviselők meghívására idén jelen volt Szabó Gábor, a Bicskei Járási Hivatal vezetője és Nagyné Mikulásik Katalin osztályvezető az ünnepen. A sportcsarnok karzatán a legkisebbek, az 1-2. osztályosok ültek és nézték a lelkes „nagyokat”. A hatodik osztályosok színvonalas műsort adtak Graziani Anna Borbála történelem tanárnő betanításával.

Fotós: Zsohár Melinda

Szóltak a dalok, a versek, kronologikus rendben mutatták be ama lázas napokat, amikor e kis nép képes volt nekimenni az óriási Szovjetuniónak és az itthoni kommunista elnyomó hatalomnak. Megidézték, hogy míg a Nyugat hallgatott, s nálunk nagyobb szocialista országokban is rettegtek az emberek, addig Budapesten október 23-án utcára vonult az ifjúság, a fiatal értelmiség, s a vidék sok helyütt követte őket. A legnagyobb hősök persze a pesti srácok, a munkásfiúk és -lányok voltak, akik életükkel és súlyos börtönbüntetésekkel fizettek bátorságukért.

Fotós: Zsohár Melinda

Tessely Zoltán a győzelem napjaként aposztrofálta október 23-át, mert bár vérbe fojtották a forradalmat, híre körbejárta a világot. E kicsiny, elnyomott ország utolsó heroikus forradalma és küzdelme volt a 20. században, amiből a néplélek táplálkozhatott az 1989-es rendszerváltásig. Évszázadokon át nekünk mindig meg kellett küzdenünk a szabadságért, nem volt ez újdonság. Tessely Zoltán történelmi visszapillantójában a nemrégen elhunyt Wittner Máriára is emlékeztetett, akit halálra ítéltek, s a siralomházban kapott végül kegyelmet. A „legkeményebb pesti srác” volt ő, mondta Tessely a sziklaszilárd hittel élő asszonyra – tizenkét évet töltött börtönben, szabadulása után is zaklatta a hatalom. A rendszerváltás után is sok értetlenséggel kellett szembenéznie, ám a többség tudja, mit köszönhet neki a szabadságban élő nemzedék.

A megható ünnepséget követően a sportcsarnok előtti emlékkőnél koszorúztak, majd az alcsúti temetőben gyújtottak mécsest Zsohár György, Józsa Sándor, Kaszás György és Rajkó János 56-osok sírjánál.