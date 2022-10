Szücsi Frigyes előadása 2 órája

Évezredes múlt és a modern technika

Az elmúlt időszakban több ásatás is folyt Bodajk város külső területein. Honfoglalás kori magyar és a római korból itt maradt leleteket sírokat, sőt egy villa romjait is feltárták a régészek. De nemcsak magyarok és rómaiak éltek ezen a gyönyörű vidéken, a Bakony lábánál, hanem avarok is.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Szücsi Frigyes régész nem első alkalommal ismerteti az érdeklődőkkel, köztük Bodajk lakosságával a legújabb eredményeket Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Számtalan sírt tártak fel a szakemberek a modern technika és a régészet hagyományos eszközeivel. Pénteken délután a bodajki művelődési ház könyvtárában az avar sírokról, az ásatásokról és azok eredményeiről tartott előadást Szücsi Frigyes, a Szent István Király Múzeum régésze. Mint kiderült, a felső réteg hántolása után megjelentek a sírfoltok, hiszen a több mint egy évezrede megmozgatott föld összetétele jelentősen megváltozott, ezért sötét foltok jelzik a temetőben a felnőtt nők férfiak és csecsemők sírhantjait. Az avar kori ásatások folyamatosan zajlanak több területen is, hogy minél többet tudjunk meg a Kárpát-medence előttünk itt élő lakóiról. És persze arról is, hogy hogyan találkozott, illetve hogyan találkozhatott a két nemzet a magyar államalapítás előtt.

