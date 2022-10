Ezúttal a tények és információk mellett hangjegyek, dallamok és szövegek is előkerültek. A Katolikus Kulturális Hetek keretében tartott rendhagyó, daltanítással egybekötött történelmi előadást Medgyes S. Norbert művészettörténész.

– A magyar történelem dalban elbeszélve CD/DVD Móser Zoltán fotóművész, író gyűjtőmunkája. Arany János 1860-ban, a naiv eposzunk kapcsán a következőket vetette papírra: „Valahányszor idegen népköltészet egy-egy régi maradványa kerül a kezembe, mindig elborultan kérdem magamtól: volt-e nekünk valaha őseredeti eposzunk? Vajon a nép, mely daltermő képességét mostanáig megtartotta, sőt egypár becses románcot is mutathat fel …, mindig olyan kevés hajlamot érzett-e a mondai s történeti költemény iránt, mint napjainkban: Mátyás előtti királyait, vezéreit elfeledte a magyar; s ami keveset az Isten ostoráról tud, nagy részben, s talán egészben Losonczi István népszerű könyvének köszöni. De amit tud, az is inkább adomaszerű, mint költői vonásokkal bír. Járd be a hazát, keresd föl a népet …, fogsz hallani népdalt, édes-bájos dalt, szomorút, vígat, kedélyest, szesszenőt; fogsz hallani gyöngyös-aranyos tündérregét; de oly éneket, mely a nemzet múltjára vonatkoznék, alig.” – idézte köszöntőjében Arany szavait Jakubek Tiborné, az eseménynek helyet adó Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója.

Az esemény során Medgyesy S. Norbert a magyar történelem korai időszakát felidézve hozta közelebb a közönséghez Szent István, Szent Imre és Szent László történetét. Tette mindezt szavakba, s olykor dalokba öntve.