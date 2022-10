„Úristen, de gyönyörűek!” – ez a mondat hagyta el az egyik mellettem álló kislány száját, miközben társaival az alkotó műveit nézegette az iskola lépcsőfordulójában. Valóban: szemet gyönyörködtető, különleges fényekkel ábrázolt tájak, városrészletek elevenednek meg előttünk, szinte szó szerint kiszínezve a napot.

A földszintről az emeletre vezető épületrészben alakították ki évekkel ezelőtt az IskolaGalériát, ahol időnként új tárlatot rendeznek az intézmény tanulói, tanárai, illetve az oda betérő szülők, érdeklődők örömére.

Kedden már a huszadik kiállítás nyílt meg, az alkotó pedig ezúttal az izsáki születésű, ám három éve Kerekegyházán élő Ziegler Németh Ferenc, aki éppen idén ünnepli azt, hogy huszonöt évvel ezelőtt kezdett alkotni. Elsősorban pasztellel és olajfestékkel dolgozik, de akvarellképek, szénnel vagy akrilfestékkel készült munkák is kikerültek már a kezei alól. Hitvallása szerint azt próbálja megragadni, képein bemutatni, ahogyan a tájra, az épületre, a tárgyakra vetülő fény átlényegül egy-egy érzéssé, gondolattá – ezt említette meg a megnyitón a tárlatot szervező Gálné Pék Eszter Anna grafikus, festő, az iskola egyik rajztanára is, aki a megnyitón részt vevő diákoknak igyekezett minél jobban bemutatni Ziegler Németh Ferencet. Megtudhattuk róla, hogy több mint száz egyéni kiállítása volt már, 2018 óta rendszeresen szervez festészeti kurzusokat, illetve szakköröket, s azokon a porpasztell nem éppen könnyű technikájába is szívesen bevezeti az érdeklődőket.

A kiállításhoz megnyitó is dukált, méghozzá a Zentais Pacsirták kamarakórussal. Balról Ziegler Németh Ferenc, akit Gálné Pék Eszter Anna (középen, papírral) mutatott be

Fotós: Nagy Norbert / FMH



A művész – aki a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskolában tanult, és azóta is folyamatosan képezi magát – a megnyitó előtt azt nyilatkozta nekünk: mindig van mit tanulni, akár más művészeket is figyelve. Gálné Pék Eszterrel egy köblényi alkotótáborban ismerkedtek meg, ennek köszönhető a meghívás a Zentai úti iskolába, ahová főleg a természet, illetve a városi vagy falusi környezet által inspirált képeket hozott el. Az emberábrázolás is érdekli azonban, az utóbbi időben már azzal is többet foglalkozik.

Kiderült még: Ferenc először állít ki Székesfehérváron, és ha már itt volt, megcsodálta e város fényeit is. A megnyitón Eszter kérdésére azt a tanácsot adta a diákoknak, hogy örüljenek és becsüljék meg, ha egy iskolában van lehetőség festészeti vagy rajzszakkörre. Akkor alkossanak, amikor van kedvük, és keressék meg, mely téma érdekli őket a leginkább.

A megnyitón a Zentais Pacsirták kamarakórusa működött közre Csikós-Árky Brigitta vezetésével.

A kiállítás november 9-ig, hétköznapokon 12-17 óráig látogatható.