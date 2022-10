Idén is volt Művészbejáró. Ezúttal mivel töltötték meg a látogatók lelkét?

Immár 11 éve hagyomány az is, hogy megnyitja kapuit a "MŰVÉSZBEJÁRÓ", a MIKSZ egyesület nyitott művészeti udvara. Hivatalos megnyitónkon Czahesz Gábor alpolgármester tisztelt meg bennünket. Az előző évekhez hasonlóan kiállítással, irodalommal, zenével, kézműves bemutatókkal vártuk a látogatókat. Az udvarban felállított sátrakban festmények, grafikák, fafaragások, kosárfonások, hímzések sorakoztak, de volt még egy-egy népviselet és más alkotás is. Az idelátogató vendégeket megpróbáljuk bevonni az egyes tevékenységekbe. A zenei előadások, éneklési lehetőség további élményt jelent. Az előző évekhez hasonlóan a régmúlt emlékeit, tárgyait most is megcsodálhatják az idelátogatók, a „Retro-sarok”-ban.