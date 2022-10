Több éve hagyomány az ország amatőr színjátszóinak körében, hogy egy fesztivál keretében Székesfehérváron is találkoznak. Az idei már a tizedik alkalom, hogy a megyeszékhely otthont ad a Paál István Országos Amatőr Színjátszó Fesztiválnak.

A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület által életre hívott fesztivál célja, hogy az amatőr színjátszóknak bemutatkozási lehetőséget biztosítson, ezzel együtt pedig a résztvevő csoportok meg is mérettethessék magukat. Jelentkezőket az ország bármely pontjáról és a határon túli magyar területekről is vártak. Sokan éltek is a lehetőséggel.

Október 29-én és 30-án a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban összesen 14 előadást tekinthetnek meg díjmentesen az érdeklődők. A székesfehérvári társulatok mellett százhalombattai, budapesti, pápai és pesthidegkúti csoportok is színpadra lépnek majd.

Szakmai beszélgetés keretében minden előadást értékel majd a zsűri, akik amellett, hogy tanácsokkal látják el a részvevőket díjakat is osztanak. Az első három helyezett mellett elismerik a legjobb rendezést, a legjobb előadót és a legjobb kezdő előadót is.

A hónap utolsó hétvégéje tehát valódi színházi kavalkádot hoz Fehérvárra, hiszen közönség különböző témájú darabokat láthat majd különböző korosztályú előadók tolmácsolásában.