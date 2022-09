Elpergő évek – e címmel jelent meg a könyv, amellyel részletekbe menően is megismerkedhettünk Székesfehérváron, a VMK Széna téri Tagkönyvtárában. Az est házigazdája, Bakonyi István irodalomtörténész azzal kezdett: Péntek Imre életében fontos a 2022-es évszám, hiszen egyrészt megkapta a Magyarország Babérkoszorúja díjat, másrészt idén töltötte be a 80. életévét, amelynek kapcsán több helyszínen rendeztek ünnepséget számára. (A lenti születésű, székesfehérvári kötődésű, de az utóbbi időben Zalaegerszegen élt költő néhány hónapja költözött vissza Fejér megyeszékhelyére, ahol annak idején az Árgus című irodalmi folyóirat főszerkesztője volt – a szerk.) Bakonyi azzal folytatta, hogy Péntek Imrének több korszaka volt: például miskolci, keszthelyi, székesfehérvári, zalaegerszegi, lenti. A kötet pedig a prózát író költő produktuma, aki a legutóbb drámával foglalatoskodott. A leginkább villanásokat tartalmazó memoár- és esszékötetben a falusi gyerekkortól a késői számvetésig szerepelnek szövegek, és minden valóságos benne – fogalmazott Bakonyi a műről, amely korrajz is egyben. Érdekes családtörténet, aztán ott vannak a pályára való készülődés évei, az egyetemi légkör, a megismerkedés a költőtársakkal, a nehéz kezdés, a siker az „Elérhetetlen föld” című antológiával, a kapcsolat a „Kilencek” és a „Hetek” költőcsoporttal.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Péntek Imre éles szemű észrevételekkel telinek nevezte Bakonyi elemzését, majd elmondta: számvetés, önvizsgálat ez a kötet, és megírásának megvolt a maga nehézsége. A memoár műfajban sok előkép van, ezeket olvasva is érezte: szeretne ilyet írni. Úgy fogalmazott: ugyan valóban sokfelé járt, ám Fehérváron állapodott meg. Bory Jenő és Aba Novák Vilmos neve is fölmerült, velük sokat foglalkozott itt annak idején. Rádöbbent: ennek a városnak lelke van, köszönhetően ezeknek az embereknek, művészeknek is. Otthon érezte itt magát, ezért amikor 2003-ban el kellett hagynia a várost, az nagyon rosszul esett neki. Ekkor került ismét előtérbe „zalai énje”, de a szíve rég visszahúzta. A költő beszélt még egyebek mellett a friss drámáról is. Megtudhattuk: rég vágyott arra, hogy színpadi művet írjon, bár voltak már előzmények, az újabb drámában pedig Petőfi-imádata is megjelenik.