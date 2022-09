A film tervezett befejezését nagyban hátráltatta a koronavírus-járvány és az ezzel felmerülő pénzügyi nehézségek. De aki olyan eltökélt a céljaival, mint Burján Zsigmond rendező, azt nem állíthatja meg sem járvány, sem a forgatási költsége elszállása. Két éves csúszással végre a közönség elé kerülhetett a sokak által hiánypótlónak ítélt film.

A filmmel a történelem üzen, egy olyan korszakát tekintve, ami semmiképpen nem könnyű, viszont nagyon tragikus több szempontból is. A nemzeti része és családok történetének vonatkozásában egyaránt.

– Tragikus Székesfehérvár történetének tekintetében is, és talán ez is az oka annak, hogy feldolgozottsága nem igazán terjedelmes sem tudományos, sem kulturális értelemben, és azért mondhatjuk ezt a filmet abszolút hiánypótlónak – hangzott el Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármesterének köszöntőjében.

A polgármester hozzátette azt is, hogy abban az értelemben és vonatkozásban is hiánypótlónak tekinthetjük a művet, hogy egy kicsit a kép segítségével közelebb hozza az emberekhez, mi történt a múltban. Mit éltek át a nagyszüleink, dédszüleink egy nagyon nehéz időszakban? Így volt ez már az előző rész esetében is, így van ez a mostaniban is.

Fotós: NAGY NORBERT / FMH

Miért az a film címe: Szétszakítva? A rendező szerint ez jelképesen a nemzetre is vonatkozik, a városra, de az egyének életére és az ő tragédiájukra. Egy kicsit tisztelgés, egy kicsit emlékezés, egyben egy lehetőség, hogy ne csak a jelennek üzenjünk, de a jövőnek is azzal, hogy most már valami megfoghatóvá teszi ezt a történelmi korszakot. Azon belül, hogy mi történt Székesfehérváron. Van mit megmutatni a gyerekeknek akár egy történelemóra keretein belül, de van lehetőség ezen keresztül beszélgetni a fiatalokkal. Ez is Fehérváron történt.

Kersák József, a film egyik operatőre szerint a forgatás elején még össze kellett simulniuk a rendezővel, akinek határozott elképzelései voltak. A kezdetekben még más volt az elképzelésük. Burján Zsigmond nem a képi világra akarta fektetni a hangsúlyt, hanem a mondanivalóra terelte a figyelmet. Kifejezett kívánsága volt, hogy ne legyen “agyon vágóképezve” a film.

A film abban is segít, hogy a téma a köztudat része legyen, így remélhetőleg nagyon sokakhoz jut el a film az ország határain belül is és azon túl is.