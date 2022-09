Harmadik évadát kezdi csákvári otthonában, a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban a Rátonyi Róbert Színház, melynek művészeti vezetője, Teremi Trixi a kedd délelőtti évadnyitó sajtótájékoztatón elsőként a tavalyi évet értékelte. Elmondta, két olyan darab is sikerrel futott, amelyet ebben az évadban is műsoron tartanak. Az egyik a Mágnás Miska, amelyet márciusban játszanak majd ismét, illetve a La Fontaine, vagy a csodák éjszakája című mese, melynek érdekessége, hogy több csákvári gyereket is beépítettek az előadásba. Ezt a darabot december 3-án láthatják majd. Január 7-én ismét lesz Csákvári Újévei Koncert, amelyet hagyományteremtő céllal tavaly tartottak először.

Az új évad szeptember 23-án a Micimackóval indul. Az év egyik legfontosabb momentuma a színház névadójának, Rátonyi Róbertnek a 100. születésnapjára szervezett nagyszabású emlékest lesz február 18-án. A tervek szerint ezen egykori kollégái, színésztársai közül többen is fellépnek. Az est zenei vezetője ifj. Rátonyi Róbert lesz - aki ebben az évadban más feladatot is vállalt a társulatnál – és itt lesz testvére, Rátonyi Hajni is. Az évadban összesen négy gyerekelőadás, három nagyoperett, két nagykoncert, két vígjáték, egy musical és egy zenés dráma kerül színpadra, vagyis igyekeznek minden korosztályt kiszolgálni. Idén is érkeznek vendégelőadások, így többek között a Mandala Dalszínház elhozza a Charlie nénje című zenés vígjátékot a főszerepben Mikó Istvánnal, de a Zenthe Ferenc Színház előadásában játsszák majd az Apácák című musicalt is.

Ősbemutatóra is sor kerül, amely egy kicsit eltér a Rátonyi Színház megszokott operett előadásaitól. Április végére tervezik az Elveszett szerelem című zenés dráma bemutatóját. Zoltán Miklós Homokrajz című regényéből Szirtes Gábor írt színpadi változatot, a darab zenéjét ifj. Rátonyi Róbert szerezte. A történet tulajdonképpen egy kolozsvári Rómeó és Júlia történet, egy a létező számos tiltott, tragédiával végződő szerelemi történetek sorában. Érdekessége azonban, hogy a párnak Fonyódon a Kripta-villában szobra is van. A villát pedig a történet főszereplője, Abrudbányai-Rédiger Ödön 1941-ben már családos emberkén építtette egykori menyasszonya, az esküvő előtt elhunyt Magdus emlékére. Tragikus történetüket meséli el a darab – Regényből színpadi darabot írni mindig nehéz. Az Elveszett szerelem is addig formálódik még, ameddig színpadra nem kerül. A darabot végig átszövi a zene, ami szinte kötelező: ha az érzelmeket már nem lehet szavakba önteni, dalra kell fakadni! Ugyanakkor a zene kicsit lazítja is az amúgy elég szomorú történetet – fogalmazott Szirtes Gábor, aki nem csak színpadra írta a regényt, de ő is rendezi a darabot.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy idén is akadnak nehezítő körülmények, de ahogy azt Illés Szabolcs polgármester elmondta, azon vannak, hogy teljes évadot tudjanak tartani. Bérletet ezért nem árulnak, de a színház honlapján továbbra is lehet jegyet vásárolni az egyes előadásokra.