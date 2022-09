A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ ezzel a rendezvénnyel csatlakozott a Magyar Népművelők Egyesülete eseménysorozatához, valamint a Petőfi-emlékévhez.

Kifejezetten fiatalok számára meghirdetett művészeti találkozóra 10 és 35 év között bármilyen művészeti ágban jelentkezhettek az érdeklődők. A lényeg, hogy valamilyen formában felidézzék a költő emlékét.

Az ülőpárnákon is Petőfi sorait olvashattuk.

Forrás: Hajdú Marianna / Fejér Megyei Hírlap



Az est a Waiting Room és a Szinopszis zenekar előadásával indult. A helység kalapácsa című komikus eposz alapján egy rögtönzésekkel gazdagított fellépést is láthattak Meiszter Dorka, Meiszter Panna, Mikó Nikolett, Réz Lujza, Váradi Réka, Végh Anna, Zelei Anna előadásában, akiket Matuz János és Varga Júlia készített fel.

Az estet a Szinopszis zenekart követően a Hestia Tűztáncosok zárták.

Az egész rendezvény ideje alatt a kávézóban Petőfi kedvenc étele is kapható volt: a túrós csusza szalonnával.

Ha fiatalokról van szó és kreativitásról, akkor Petőfi Sándor sem maradhat ki. Aki akart, Petőfi 3D-s, életnagyságú installációjával is szelfizhetett. A mennyezetről lelógó vászonra pedig, Petőfi alakját felelevenítő képeket vetítettek, ahol mint a Matrix főhőseként, Neo-ként is megidézték.