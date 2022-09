Az első alkalommal rendezte meg szombaton a Honvéd Szondi SE, az iGenerációért Egyesület és a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület a Gorsium Régészeti Parkkal együttműködésben nagyszabású sportos családi- és hagyományőrző napját.

A honvédség nem titkolt cálja a fiatalok motiválása. Szeretnék minél több taggal bővíteni az állományt.

Forrás: Hajdú Marianna / Fejér Megyei Hírlap

A szervezők kiemelt célja volt a rendezvénnyel, hogy a sportos életre való ösztönzés mellett megmutassák a Gorsium Régészeti Park és környéke római kort követő történelmét is, a korok hagyományőrző csoportjainak segítségével. Az esemény fővédnöke Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes volt.

– A Castrum, a nagy légiós sportágválasztó és családi nap egy olyan ötletből jött létre, hogy a civil szektor társuljon más, olyan fontos ügyekhez, amiket érdemes és kell is megmutatni – mondta Pletser Ádám, az iGenerációért Egyesület elnöke.

A honvédelem témakörében pedig fontosnak érezték a szervezők, hogy kicsiknek és nagyoknak is bemutatkozzon a mai kor katonája.

– Nekünk, katonáknak fontos, hogy minél több ilyen rendezvényen jelenjünk meg. A mai célja egyrészről a sport, ami a rendezvény nevében is benne van és azon belül is az, hogy a sport hogyan jelenik meg a fiatalok körében. A Magyar Honvédségtől sem áll messze, hiszen gyakorlatilag ahhoz, hogy egy magyar honvédségi tag el tudja látni a feladatát, a sport elengedhetetlen. Másrészről pedig egyfajta toborzásként is jelen vagyunk. Kerüljenek minél többen a Magyar Honvédség családjába, és ezen belül is a székesfehérvári alakulathoz – tudtuk meg Vokla János ezredestől, a Magyar Honvédség 43-as híradó- és vezetéstámogató ezred parancsnokától.

A rendezők igazán színes programokkal várták a kiérkezőket. Tíz órától ökölvívó mérkőzések, birkózó bemutató, tradicionális japán harcművészeti bemutató, judo, vívó és önvédelmi bemutató csalogatta a nézőket. A park területén katonai technikai, harci jármű, hatástalanított fegyver, katonai ruházati és híradóseszköz-bemutatóval is lehetett találkozni. Akiknek még ez sem volt elég, a toborzósátor mellett a világháborús hagyományőrző csoportok bemutatója volt látható. A sportok kedvelői kipróbálhatták az íjászatot, a légfegyver-lövészetet, petanquet és a sportjátékokat.

Egy valódi mongol lakósátor is felállításra került.

Forrás: Hajdú Marianna / Fejér Megyei Hírlap

A honvédség igazi macsói professzionális katonai küzdősport mutattak be, majd ezt követően az MH Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar játszott indulókat, de a filmzenék sem maradtak ki a repertoárból. A napot egy meglepetés-előadással zárták, az “Ugorj be most!” produkció Katonadolog című előadásával.

A katonás rendet a civil vonal bontotta meg, ahol olyan nonprofit szervezetek jelentek meg, amelyek a jó cél érdekében dolgoznak és a szervezők a megjelenés biztosításával kívántak nekik segíteni ebben.

A főzőversenyen amatőr csapatok vadhúsból főzött pörköltekkel versenyeztek a "Castrum legjobb szakácsai" címért.

Duatlon versenyen vehettek rész 2-3 fős csapatok, akik a 2 km futással, majd 6 km kerékpározással, majd 1 km futással mérhették meg állóképességüket.