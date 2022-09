- Pedagógiai programunk egyrészt a keresztény értékek közvetítését, átadását tartalmazza, a másik pillér pedig a művészeti eszközökkel való nevelés. Ennek kapcsán szervezünk minden nap alkotótevékenységet a csoportokban, továbbá igyekszünk közelebb vinni előadásokkal, bemutatókkal is a gyerekekhez a különböző művészeti ágakat - mondta el a feol.hu-nak Nagy Zoltánné, az óvoda intézményvezetője. Így tehát rendszeresen szerveznek évszaki koncerteket és galéria megnyitókat. A koncertek alkalmával zenészeket hívnak meg, a gyerekek ilyenkor közelebbről is megismerkedhetnek a hangszerekkel. Az ovigalériában pedig alkotóművészek mutatkozhatnak be a gyerekeknek és mesélhetnek nekik a művészeti folyamatokról. Kiss Edith is komplett előadást tartott a szentimrés gyerekeknek, akik most, a következő galériamegnyitóig bármikor megnézhetik alkotásait az óvoda falain.