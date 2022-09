Szabó Imre, a bicskei AcCordis katolikus zenekar alapítója és vezetője javasolta Burbela Gergely plébánosnak és a helyi egyházközségnek a rendezvény megtartását társaival egyetemben. A verbita szerzetes, püspöki helynök atya örömmel fogadta a kezdeményezést, s a dicsőítő fesztivál a számos önkéntes közreműködésével kitűnően sikerült. „Nekem rock folyik az ereimben”, nyilatkozta több interjúban a fiatal Szabó Imre, akinek életében mind a hit, mind a zene fontos szerepet tölt be. A szervezésben ezúttal társa volt Weisenburger Lívia – Bicskén a katolikus egyházközségben sok fiatal és fiatal család tevékenykedik, gyakorolja vallását. A bicskei Szent László Katolikus Általános Iskola léte is erősíti a hitéletet, huszonöt éve alapították, mára népszerű és elismert oktatási intézmény.

A fesztivál reggel az alcsútdobozi Mustármag katolikus templomi együttes zenéje mellett indult – vezetője, Cseh Kornél állatorvos gitáros miséivel új korszakot nyitott e téren a környékben. A családi délelőttre kisgyermekes családokat hívott a Mustármag, a napot végig az oldott, hittel teli hangulat jellemezte. A templomkerti hatalmas fák oltalmában, a patinás városháza, a szecessziós stílusú középületek, a katolikus iskola, a plébánia és az impozáns első világháború emlékmű kiváló helyszínként szolgált. Muzsikált a zalaegerszegi Rád találtam együttes, szólt a résztvevőkhöz Holló András kerekesszékes tánctanár. Délután a budapesti Imperfectum együttes dalai hangzottak el a fesztivál mottójának jegyében: „Szívem mélyéből dicsérlek!” Tapsoljatok, örvendjetek, álljatok fel és énekeljetek, szólították meg többször a fiatal zenészek a közönséget. A nyilvános tanúságtételek katartikus élménnyel szolgáltak.

Az esti mise főcelebránsa Burbela Gergely volt, a zenei szolgálatot az AcCordis adta, Szilas Imre 1967-ben írt beatmiséjével. Az USA-ban élő zenész elfogadta Bicskére a meghívást, a szervezők örömére. Szilas még 17 éves korában, világelsőként írt rock stílusban zenét a hagyományos templomi énekekhez, s a Mátyás templomban elő is adták a diktatúra idején egy karizmatikus pap vasakarata révén. Küzdelmes évek után végül emigrált Szilas Imre, Amerikában ma is templomban zenél, mostanság másként teljesít keresztény missziót, mint hajdan a kommunizmus szorításában. A bicskei esemény megindította, a fiatalok lelkesedése inspirálja hetvenen túl is az örökfiatal muzsikust.