Azért van itt valami, nem is akármi. Hétköznapi emberek, úgy 1300-an. Eddig nem mondtunk újat. De nem is mi mondunk, hanem ők, csak el kell kezdeni beszélgetni bárkivel, mindegy kivel. Mindenkiről kiderül valami, nem mindennapi.

Szombaton nyílt meg a VII. Alkotói Kiállítás a Művelődési Házban, amit mindjárt kétnapos rendezvénynek terveztek. Egy nagyvárosban is ritkaságszámba megy, ha valamivel két napra számolnak. Különleges emberek élnek itt, olyan emberek, akik csodálatos dolgokat alkotnak. Láttak már cukorból készült csipkét? A megyei hírlapból font kosarat? Hímzett angyalkát? Ez csak egy szelete a kiállított alkotásoknak. Ahogy haladunk az asztalok mellett, csak azt tudjuk mantrázni, hogy ez valami fantasztikus. Festmények, grafikák, de olyanok, hogy el fog a sárga irigység, mert én még egy pálcika embert is kacska lábakkal rajzolok. Gyöngyből készült képek, gobelinek, égetett fa képek, faragások, fonások. Itt még az óvodások is alkotnak.

Ne tévesszen meg senkit, nem egy mesterségesen létrehozott művészfaluba hozott a jósorsunk. Az itt lakó, helyi emberek vannak ilyen kreativitással és kézügyességgel megáldva. Felmerül a kérdés: milyen földöntúli energiák dolgoznak Jenőn. Ezt a falut és lakót a kaporszakállú biztosan jókedvében teremtette.