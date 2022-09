Igencsak nagy volt az érdeklődés, az alig 12 fokos hidegben is a különféle játékokra. Nem csoda, hiszen délelőtt 11 órától, egészen 17 óráig ingyenesen lehetett dodzsemezni és körhintázni, amit ki is használt, aki csak tehette. Nem is példázta ezt jobban semmi más, mint hogy egy pillanatnyi pihenő nem sok, annyit sem tartottak a játékok üzemeltetői és így is kígyózó sorok álltak egy-egy “fuvarért”. A kicsiknek mini körhintával és ugrálóvárral készültek.

A főzőverseny győztese a Fari-Ati csapata lett. Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap



A vállalkozó szelleműeket lecsófőzésre várták, akár főzőtudományuk összemérésével. Aki viszont a húsosabb falatoknak volt a híve, azok a jó meleg és ízletes csülök pörköltből meríthettek maguknak.

A kézműves soron lekvárokkal, szörpökkel, házi füstöltekkel és sajtokkal szemezhettünk és persze vásárolhattunk is kedvünkre.

Az egészség sátorban testi-lelki állapotunk felmérésében segítettek bárkinek, aki a kikapcsolódás mellett erre is kíváncsi volt.

Délután öt órakor ünnepélyes díjátadóra került sor a nagy sátorban a színpadon. Nádasdladány Díszpolgári címet kapott Kiss Bertalanné, Nádasdladányért Emlékérmet vehetett át Németh Zoltánné és Siki Szabolcs. amelyeket Varga Tünde polgármester adott át a díjazottaknak. A kitüntetetteket fogadásra invitálták, de ezzel a nap még korántsem ért véget.

A színpadot ölelő sátor most telt meg igazán. Zalatnay Cini mutatta be a “tölcsércsinálást” retro módon, majd Erox Martini és Herceg Dávid hergelték tovább a közönséget. A koncertek végével a buli kezdődött a régi idők slágereivel kifulladásig.