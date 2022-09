Komor ormok sorakoznak gyakran párában ázó, fenyőborította lábakkal vagy éppen felhőket karcoló csúcsokkal. A hegyek között zavaros vizű patakok rohannak szilajon, így néha kicsapva a mederből, vízzel árasztják el a partokat, posványossá téve a vidéket. Ebben az ősi, ember előttinek ható környezetben látta meg a szépet és a jót K. Spányi Béla festőművész. Meglátta az erdők lombjai között beszűrődő napfény ezernyi színét és játékát, és meglátta a posványok élővilágának, békáinak életét, szépségét, ahogy azt is, hogy a csodálatosnak bemutatott pocsolyalakók milyen veszélynek vannak kitéve, ha rendet vág közöttük Spányi fekete-fehér tollú, vörös csőrű kedvence, a gólyamadár.

Egyes hírek szerint Peske Géza, Bodajk másik híres festőművésze csalta a dunántúli településre Spányit, aki a szó szoros értelmében a hely rabjává vált. Bár Pesten született 1852-ben és porhüvelye is a Fiumei úti sírkertben pihen, a lelke örökre Bodajkon maradt és ezt szinte valamennyi képzőművészeti alkotásai bizonyítja. Ezek közül volt sok híres, és nem kevés megrendelésre készült, melyek azóta is magángyűjteményekben vannak. Most, a festő születésének 170. évfordulóján, ezekből a magángyűjteményi darabokból nyílhatott tárlat a Helytörténeti Élet-Kép-Tárban. A kiállítást szervező Bodajki Helytörténeti Egyesület vezetőjét kérdeztük Spányi és a település kapcsolatáról.

Jung Károly kérdésünkre elmondta: - Spányi hosszú időn át itt lakott Bodajkon, és ez talán Peske Gézának is köszönhető. Ő is helyi festő volt, aki itt született és itt is halt meg. Róla korábban még utcát is neveztek el. Peske tudta, hogy a Bécsben tanult, a szolnoki művésztelepen, sőt a Münchenben is alkotó Spányi szereti a mocsaras tájakat, így ez a vidék éppen neki való volt.

A civil szervezet elnöke hangsúlyozta: - Természetesen nem csak ilyen jellegű alkotásai voltak Spányinak, hiszen Lengyelországban festette a Bem-Petőfi körképet és Feszty Árpádnak is segített tájképes részletek elkészítésében. A képeket k. Spányi néven írta alá. A k. előtag királyffy-t jelent, melyet Ferenc Ferdinánd adományozott a Spányi családnak.

A kiállítás előéletéről azt mondta Jung: ­- A 170 éve született bodajki festő munkásságát bemutató tárlaton közel egy tucat eredeti festményt láthatnak az érdeklődők. Öt tulajdonos adta össze a tárlat anyagát. A képek tulajdonosai első szóra megadták hozzájárulásukat a festmények bemutatásához. Munkatársaim, az egyesületi tagok pedig sok-sok munkával járultak hozzá a kiállítás előkészítéséhez, lebonyolításához.