Hétfő délután ötre hívta Temesvári Krisztián a vendégeket a koszorúzásra, a Béke királynőjének szobrához. Fehérvárcsurgó polgármestere nem véletlenül választotta ezt a napot, hiszen 79 évvel ezelőtt, vagyis 1943. szeptember 9-én állították a szobrot a település egyik fontos útkereszteződésében, szemben az önkormányzat épületével. Bár a hatalmas hárs alatt magasodó emlékmű Csurgón áll, nem a helyiek építették. A második világháború idején sok katona állomásozott a Móri árokban, köztük számos lengyel is. Nehéz idők voltak Magyarországon, de lengyel földön is, ám a két nemzet ez alkalommal is megmutatta, hogy bár cseppet sem rokonok, mégis testvérek.

Fehérvárcsurgó lakossága segített a lengyel katonákon, munkát, szállást, menedéket adva nekik azokban a vérzivataros időkben, amikor a falusiaknak sem volt szinte semmijük. A lengyeleknek meg még annyi vagyon sem állt a rendelkezésére, mégis meg akarták hálálni azt az önzetlen segítséget, azt a szeretetteljes hozzáállást, melyet Fehérvárcsurgó népe tanúsított velük szemben. Ez volt az ok, amiért a lengyel katonák felállították a Béke királynőjének szobrát, már akkor, amikor még javában dúlt a történelem legvéresebb, legtöbb áldozatot követelő háborúja.

A szobor felállításával nemcsak megpecsételték a két nemzet barátságát, hanem beleoltották azt az utánuk következő generációkba. Így történhet meg az, hogy 79 évvel a felállítás és avatás után még mindig egymás mellett állva hajt fejet a királynő előtt lengyel és magyar. Az összegyűlt koszorúzókat, megemlékezőket röviden, pár szóban köszöntötte a polgármester.

Temesvári Krisztián üdvözölte a Székesfehérvár testvérvárosából, Opole városból érkezőket, valamint a Vörösmarty Mihály Könyvtár és a velük együttműködő testvérkönyvtár, Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole, vagyis az Opolei Vajdasági Könyvtár képviselőit, de kiemelte a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit, valamint a szintén fehérvári lengyel közösség tagjait. Rajtuk kívül koszorút helyezett el a Székesfehérváron katonai szolgálatot teljesítő NATO-s lengyel katonák küldöttje is.

Zárásképpen annyit mondott a település vezetője, hogy bízik abban, hogy 2023-ban, vagyis a 80. évfordulón még nagyobb létszámban tudnak megemlékezni a magyarok és a lengyelek a Béke királynőjének szobránál.

Ezt követően meghallgatták a lengyel, illetve a magyar himnuszt, majd néma főhajtás mellett lengyel és magyar nemzeti színű szalagokkal ékesített koszorúkat tettek a Béke királynőjének talapzatára.