Kovács Gabriella és Kuntnerné Németh Ágnes, az enyingi Vas Gereben Könyvtár munkatársai az év eleje óta készültek a Csekonics-év megrendezésére.

Rideg Lászlóné Zsuzsa, a könyvtár nyugdíjas vezetője kezdte el annak idején szervezni és előkészíteni a megemlékezést.

Kevés adat segítette a munkát

Szilágyi Mária építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök ismeretei sokat segítettetek a könyvtár munkatársainak munkájában, de a Csekonics-birodalom enyingi részéről vajmi kevés adat derült ki. Egy kastélybejárás alkalmával az egykori könyvtárvezetőnek sikerült még beszélgetnie Mészáros Feri bácsival, aki valamikor ott inaskodott. Mesélt is sok mindent, ezek képezték az alapot a többi kutatáshoz, de ez még nagyon kevés volt.

Ritka és újonnan előkerült fotók is kikerültek a tablókra.

Forrás: Hajdú Marianna / Fejér Megyei Hírlap

Rájuk mosolygott a szerencse

Arra igazán nem számítottak, hogy egy közösségi oldal bejegyzésében lelnek arra, amire nem is gondoltak, hogy létezik.

Pisztel Miklós gyűjti a régi iratokat. A családi vállalkozás keretein belül papírfeldolgozással és újrahasznosítással foglalkozó Miklósnak nagy rutinja volt már az ocsútól kiválogatni a búzát. Szó szerint minden hozzájuk beérkezett és feldolgozásra szánt papírhalmot átnéztek, átvizsgáltak. Azonnal feltűnt neki, hogy kincsre bukkant. A közösségi oldalon keresztül meg is mutatta az új szerzeményeket.

Nagylelkű felajánlás

Gabriella azonnal kapcsolatba lépett Miklóssal és ő nagylelkűen a könyvtárnak ajándékozta ezeket a dokumentumokat. Ezek az iratok rendkívül sok mindent tartalmaznak, például a szeszgyár történetét is, amiről kiderült, hogy nem tudtak. Ennek a gyárnak a teljes dokumentációját megtalálta a lelkes gyűjtő, de a környéken folytatott vadászatokról is találtak különféle feljegyzéseket. Időközben Gabriella a veszprémi levéltárban is kutakodott és talált is újabb anyagot és fotókat.

Vannak még tervek

Ami még felderítetlen, az Csekonics Sándor 1952-es eltűnése. Talán sikerül erről is adatokat gyűjteni.

A következő kiállítás a két világháború közötti, de leginkább a harmincas-negyvenes évek divatvilágát mutatja meg. Terveik között szerepel egy képzelt riport az elszármazottakkal, amit Kovács Gabriella és Kató Balázs keramikus alakítanak majd.