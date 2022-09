Szent István, az 1000 éves magyar államiság, Székesfehérvár és az Aranybulla – ezt a sokat mondó címet viseli a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör újonnan nyílt kiállítása.

– Egy év nagyon gyorsan elrepült, hiszen a covid-járványt követően tavaly októberben tartottuk meg az éves kiállításunkat. Azóta nagyon sok intézményben mutathattuk meg azt a széleskörű gyűjteményt, amit a gyűjtőtársak a rendelkezésünkre bocsátottak – kezdte köszöntőjét a kör elnöke, Laczi Zoltán. Az elmúlt esztendőben a bélyeggyűjtők csatlakoztak az Aranybulla Emlékévhez is, hiszen előadást tartottak Szent István, az Aranybulla és a bélyegek kapcsolatáról. – Így érkeztünk el ehhez a mai naphoz, ahol egy olyan kiállítási anyaggal készültünk az érdeklődők számára, ami nemcsak Szent Istvánt, hanem a magyar államiság történetét is bemutatja, és készültünk különlegességekkel is – emelte ki Laczi Zoltán.

Fotós: Nagy Norbert



Az eseményen Szent Istvánnal és Székesfehérvárral kapcsolatban tartott rövid előadást Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója.

– Városunkban nem csupán e „néhány ránk maradt kő” idézi a történelmet, az államalapítást, az első királyunk emlékét és jelentőségét. Szent István tevékenységének és egyéniségének felidézésére Székesfehérváron szinte folyamatosan sor került. Az ezredévhez közeledve a magyar társadalom figyelme egyre inkább az államalapítás, az ezer évvel ezelőtti események felé irányult. Székesfehérvárhoz az egyházi szervezetet kiépítő, új jogrendet megvalósító és törvényeket alkotó Szent István személye szorosan kötődik – fogalmazott Csurgai Horváth József. Az igazgató felidézte a székesfehérvári történelmi eseményeket, valamit a város helyzetét a különböző korszakokban.

A kiállítást Földi Zoltán önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki a gyermekként albumba helyezett bélyeggyűjteményét is megmutatta az egybegyűlteknek.

– Először egy nagy dobozba gyűjtöttem a bélyegeket, aztán rájöttem, hogy nem jó, mert összeragadnak, megsérülnek. Aztán rájöttem és a mai napig is tudom, hogy a bélyeggyűjtésnek mi az esszenciája, hogyan kell ezt csinálni. A bélyeggyűjtés azon túl, hogy pontosságot, rendszerezést, hitelességet és megfelelő komolyságot igényel, ebben a civil szervezetben kialakultak barátságok is. Ahogy Székesfehérvár civil egyesületei, önök is színesítik a város palettáját – fogalmazott Földi Zoltán.

Fotós: Nagy Norbert

A megnyitó keretében kitelepült postafiók is várta az érdeklődőket, Mórocz Istvánné könyvkötő pedig viaszpecséteket készített az Aranybulla fontos pontjait tartalmazó papírokra.

A kiállítás csütörtökön és pénteken 10:00 és 18:00 óra között, szombaton pedig 10:00 és 14:00 óra között tekinthető meg a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban.