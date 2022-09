Heinrich Heinének ajánlott, második német nyelvű verseskötete halálának hónapjában, 1849 júliusában hagyta el a sajtót Frankfurt am Mainban, Kertbeny Károly fordításában, függelékében más magyar költők verseivel. Azon a napon, 1849. július 30-án, amikor Petőfi Sándor eltűnése előtt utolsó estéjét töltötte Székelykeresztúron, Kertbeny Károly éppen befejezte Heinrich Heinének címzett levelét, amelynek kíséretében megküldte Petőfi verseinek eddigi legreprezentatívabb fordításgyűjteményét. Heine Kertbeny Károlyhoz írott, Párizsban, 1849. augusztus 15-én kelt levelében így reagált a küldeményre: „Könyvével sok örömöt szerzett nekem… Petőfi olyan költő, akihez csak Burns és Béranger hasonlítható… Annyira egészséges és primitív, egy beteges és reflexív allűrökkel teli társadalom kellős közepén, hogy Németországban senkit sem állíthatnék melléje; nekem magamnak is csak néhány olyan természetes hangom van; ezzel szemben az a benyomásom, hogy szelleme nem túlságosan mély, s hiányzik belőle minden hamleti vonás a maga és népe szerencséjére.” További fordítók és fordítások révén Petőfi a legismertebb magyar költővé vált külföldön is, költészete bekapcsolódott a világirodalomba. Az első angol nyelvű Petőfi-fordítás, Árvalányhaj a süvegem mellett… című verse 1847-ben jelent meg, John Bowring munkája. Bowring 1866-ban kiadta Translations from Alexander Petőfi, the magyar poet című gyűjteményes fordításkötetét 74 kisebb költeményével és a János vitézzel. Ezt követően 1866–1972 között Petőfi Sándornak 12 angol nyelvű gyűjteményes kötete jelent meg Londonban, New Yorkban és Budapesten (Lőrincz 2020, 83–84). Szerb nyelvre az első Petőfi-verset (A csárda romjai) Jovan Jovanovic Zmaj fordította és közölte a Letopis Matice srpske hasábjain 1855-ben. A szerb nemzeti költőként tisztelt Zmaj 1870-ig lefordította a János vitézt és 28 Petőfi-verset. Összegyűjtött verseinek kötetei mindig Petőfi-fordításokkal jelentek meg, így eljutottak megannyi szerb családhoz. A magyaron kívül a kínai az egyetlen nyelv, amelyen megjelent Petőfi összes költeménye. Hszing Vanseng fordításában az 1990-es évek végén hat kötetben, 2628 oldalon jelent meg Petőfi Sándor összes költeménye. Ezt megelőzően válogatott verseit összesen 120 ezer példányban, 42 kiadásban adták ki Kínában. A kínai nyelvű Petőfi-fordítások negyedmillió példányt értek el. Petőfi versei Kínában az általános iskolai tananyagban szerepelnek.

Szinnyei József összeállításából tudjuk, hogy Petőfi munkáit 1905-ig 32 nyelven adták ki. Reszket a bokor, mert… című versét addig szintén 32 nyelvre fordították (Szinnyei 1905, 138–166).

Kertbeny Károly fordításkötete német nyelven jelent meg 1849-ben Frankfurtban

Fotós: Lukács László

Lovári cigány nyelven Nagy-Idai Sztojka Ferenc közölt Petőfi-verseket 1886-ban kiadott Magyar és czigány nyelv gyök-szótárának második szakaszában. Verses előszava szerint:

Ama ‒ Petőfinek leghiresebb verseit,

Hunyadi Lászlónak lefejeztetését!

Népdallok és több más nyolczvankét verseit

Magyarul s czigányul rímelő sorait.

Valójában nyolc Petőfi-verset és fordításukat közölte. Kettőt címével, a többit a népi kéziratos verseskönyvekben gyakran alkalmazott „Más” megjelöléssel. Az első címe Sztojkánál: A király esküje és Hunyadi lefejeztetése. Petőfinél A király esküje, 1848 májusában Pesten írt harminc versszakos költemény, amelyből Sztojka tizenkét strófát közölt magyar és cigány nyelven. A vándorélet cím alatt Sztojka Petőfi A vándorlegény (Szatmár, 1847) című költeményének tizenhat versszakából ötöt fordított. Petőfi Vándorélet (Pest, 1844) című versét Barabás Miklós oláhcigány család vándorlását megörökítő szép rajza ihlette. Rejtély, hogy Sztojka miért nem ezt a szép, cigány témájú verset választotta.

Sztojka Ferenc cím nélküli fordításai közül első az Ilyen asszony való nékem… (Pest, 1848), amelynek öt versszakából a negyediket törölte, a többit változatlanul hagyta. Rákövetkezik a Befordúltam a konyhára… (Pest, 1843), szinte változatlan szöveggel. A négyből a második strófát elhagyta A szerelem, a szerelem… (Székelyhíd, 1843), című versből. Egyébként a közölt sorok az eredetivel azonosak. A Kis furulyám szomorúfűz ága… (Diószeg, 1843) négy versszakát hibátlanul vette át. Első strófája így hangzik magyar és cigány nyelven:

Kis furulyám szomorúfűz ága,

Temetőben szomorkodik fája;

Ott metszettem azt egy sírhalomról,

Nem csoda, hogy oly siralmasan szól.

Munro lávutá brigáko krenzsi,

Ándél murmunczi léhko

Kást brigij, Kothë singyom pámúléthán télé,

Naj csodá Káj léhko glász róvelpé.

Amelyben Petőfi cigány nyelvre fordított versei megjelentek, 1886

Fotós: Lukács László

A Szomjas ember tűnődése (Debrecen, 1844) kilenc versszakából az első négyet fordította Sztojka. Magyar szövegét hibátlanul írta le. Cigány nyelvre fordított és „czigánynyelvszótárában” közölt Petőfi-versek sorát a Te vagy, te vagy, barna kislány… (Erdőd, 1846) három strófája zárja. Közülük az első magyarul és cigányul így hangzik:

Te vagy, te vagy, barna kislyány,

Szemem s lelkem fénye!

Te vagy mind a két életem

Egyetlen reménye!

Ha ez az egy reményem is

Elmulandó álom,

Nem leszek boldog sem ezen,

Sem a másvilágon!

Tu szán, tu szán mé láhno séj,

Munro gyéhke ják há!

Tu szán munro duj trejéhkë,

Jék vár jék lulugyá,

Káná káde jék gïndo is,

Nácsimáhko ávle.

Csi ávp misto pé káde,

Csi pé kávér luma

A Sztojka által kiválasztott nyolc vers közül hármat (Befordultam a konyhára; A szerelem, a szerelem; Kis furulyám szomorúfűz ága) országszerte magyar nyelven énekelték. Homály fedi, hogy ezek felhangzottak-e a lovári cigányok ajkán, Sztojka Ferenc fordításában. Nagyidai Sztojka József főherceg kedvenc cigánya volt, akinek cigány szótára a főherceg költségén jelent meg. A Kalocsa melletti Uszódon 1855-ben született Sztojkát a világon az első roma költőként tartják számon, akinek művei napjainkig fennmaradtak. Jelentős szótárszerkesztői és műfordítói tevékenysége. Sztojka mellett a Petőfi-verseknek a XIX. század második felében egy másik cigány nyelvű fordítója is akadt: Boldizsár József (1825–1878) kolozsvári cigányzenész fordításai a Kolozsváron kiadott Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok (később Összehasonlító Irodalmi Lapok) hasábjain jelentek meg 1878–1887 között. Öt itt olvasható cigány nyelvre fordított Petőfi-versről tudunk: Reszket a bokor, mert; Mit nem tettem volna érted; Elfojtott könnyek/ Úgy sírhatnék; Mi foly ott a mezőn; Esik, esik, esik.

Petőfi Sándor népszerűvé vált verseinek Nagyidai Sztojka Ferenc és Boldizsár József által készített műfordításai hozzájárultak a hazai roma írásbeliség és irodalom erősödéséhez.