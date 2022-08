Törékeny egyensúly címmel nyílt meg Horváth Éva Mónika festőművész legújabb tárlata a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. Az estet zenei csemege színesítette, a kastélykertben a Menyhárt Jenő – Gyenge Lajos duó muzsikája varázsolt üdítő hangulatot.

A kiállított festmények elhelyezésében, a tárlat kialakításában az alkotó is aktív szerepet vállalt, elképzeléseit hűen tükrözi a végeredmény, a sűrűn, olykor szorosan egymás mellé helyezett festmények – melyeken folyamatosan visszatérő elem a mozgás – egészen különleges, a nézőt azonnal magával ragadó egyveleget alkotnak.

Forrás: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

– Az anyagi világban minden létező egyensúlyra törekszik. A világegyetemben minden energia, az energiaáramlás is egyensúlyra törekszik. A többlet és a hiány mindig egyszerre van jelen, azaz egymás nélkül nem léteznek, ezért valójában mindig minden egyensúlyban is van. – mondta nyitóbeszédében L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki a kiállított alkotások kapcsán Beke László művészettörténész gondolatait idézve arról is beszélt, a legnagyobb erő a mozgásban lévő ember.

– A tömeg azon túl, hogy védelmet jelent az egyénnek, arctalanná is tesz. A tömegbe beleolvadunk, a tömeg uniformizál és egalizál. Mindezeket egyszerre ábrázolja Horváth Éva Mónika impozáns tömegsorozata. Képein az emberi tömeg halmazokká, burjánzó televényekké válik. – idézte a főigazgató.

– Horváth Éva Mónika hatalmas sorozata az embertömegre fókuszál. Szituációk sokaságán keresztül szembesít bennünket saját tömeglétünkkel. Főként az érdekli, amikor magunk választjuk a tumultust, és nem az, amikor belekényszerítenek minket. Nem is gondolnánk, hogy milyen gyakran bújunk bele saját szándékból, önként és dalolva egy-egy embermasszába, hogy megtapasztaljuk egyformaságunkat, az akol melegét, ahol eltűnnek a különbségek, és összeolvad az akarat. – írta a Tömeg-sorozat alkotásairól Rockenbauer Zoltán művészettörténész.