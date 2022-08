Rövid szünet után – a 30 fokos melegben nem volt könnyű dolguk a teljes népviseletbe öltözött résztvevőknek – a II. Kárpát-medencei néptánctalálkozó csoportjai a színpadon is bemutatkoztak egymásnak és a nézőközönségnek. Az előzetesen bejelentkező néptánccsoportok közül végül az erdélyiek lemondták a szereplésüket, viszont a szervezők nagy örömére, a háború ellenére péntek este hosszú, többszöri átszállással nehezített vonatozás után, mégis megérkeztek a kárpátaljaiak. Itt volt tehát Ungvárról a Csüllő Néptáncegyüttes, a felvidéki Búcsról a Kerekfüzes Táncműhely, a vajdasági Bajmokról – immár másodszorra – az Egység Művelődési Egyesület, Fehérvárcsurgóról a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub Tánccsoport és a házigazda Barkócaberkenye Néptánccsoport több korosztálya is fellépett. A csoportok összesen tizenhat táncot mutattak be Nagy-Magyarország területéről, amelyekkel a nézők ilyen formán beutazhatták a Kárpát-medencét, hiszen a szereplők nem csak a saját tájegységükről, de máshonnan is hoztak táncokat.

A meleg ellenére azért szép számmal akadtak felnőtt nézők is, akik az árnyékba húzódva kísérték figyelemmel az előadásokat, míg a gyerekek, akiket egyáltalán nem zavart a hőség, vidáman játszottak a népi játszóház hagyományos játékaival.