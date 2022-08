A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör 1925-ben alakult, néhány évtől eltekintve működése folyamatosnak mondható, kiállításokat is szinte a kezdetektől rendeznek. Ennek köszönhetően városunk is otthont adhatott néhány olyan országos és nemzetközi eseménynek, mint például a rangos nemzetközi bélyegkiállítás, a Hunfila is a Magyar Király Szállóban, amely a Szent István Emlékév programjai között szerepelt 2013-ban.

Forrás: Borsányi Bea / FMH

Ahogy azt Laczi Zoltán, a bélyeggyűjtő kör elnöke elmondta, Fehérvárhoz sajnos nagyon kevés bélyeg kötődik. A háború után mindössze kettő jelent meg: 1951-ben és 1964-ben. A város ezeréves alapításának évfordulójára, illetve az Aranybulla kiadásának 750. évfordulóján, 1972-ben bélyegsorozatot, illetve bélyegblokkot adtak ki, amelyet csak most, az Aranybulla 800. évfordulójára készített bélyegblokk követett. Ezt éppen szombaton mutatták be a fehérvári közöségnek a Hiemer-házban.

Forrás: Borsányi Bea / FMH

A mostani kiállításon Hada Tibor Szent Istvánhoz köthető értékes gyűjteményét lehet megtekinteni, amelyet – miután 92 éves és már nem jár kiállításokra – a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Körnek adományozott. Hada Tibor neve nem ismeretlen a városi bélyeggyűjtők és a cserkészek előtt sem: ő a székesfehérvári IV. Cserkész kerület egyik alapítója, aki több mint nyolc évtizede gyűjt bélyeget és egy időben a Városi Bélyeggyűjtő Kör országos küldötte is volt.