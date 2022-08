A székesfehérvári szőlőművelő polgárság kérésére, Donát tiszteletére 1733-ban az Öreghegyen, a város legmagasabb pontján építettek kápolnát. A második világháborúban megsemmisült épületet a rendszerváltást követően újjáépítették, s felelevenítették az augusztus eleji Donát-búcsúk évszázados hagyományát, ami azóta is él.

Donát ókeresztény vértanú, a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje, aki a legenda szerint Arezzo püspökeként éppen misézett, amikor pogányok zavarták meg a szertartást és kiverték kezéből a borral teli üvegkelyhet. Az a kőpadlón kettétört, de Donát imájára csodálatos módon össze is forrt. Tiszteletére a szőlőkben szobrot, kápolnát állítottak, míg a falvakban, városokban a templomok harangjait többnyire neki szentelték abban a hitben, hogy a harangzúgás „visszaveri” a mennydörgést és ami azzal jár: a harang érce felfogja a mennykőcsapást.

Vasárnap este ismét közösen imádkoztak a szőlőművelők, a borrendek és az egyház képviselői.

– Tegnapi ünnepünk színeváltozás ünnepe, amikor a tanítványok fölmentek Jézussal a hegyre és ott valami csodálatos dolgot éltek meg: kiléptek a hétköznapból és fönt a hegyen meglátták Jézus igazi lényegét, azt a ragyogó szépséget. Most erre az ünnepre feljöttünk mi is a hegyre, a város legmagasabb pontjára. Azt mondják, valamikor régen, amikor még nem volt ennyire beépülve Öreghegy, még a Balatont is lehetett látni innét. – köszöntötte a jelenlévőket Tornyai Gábor plébános.