Mi érdekli leginkább ezt a nemzedéket? Ezen tűnődött a bicskei Kakas óvoda óvónője, az országosan is ismert amatőr bábkészítő-művész, míg elolvasta kiírást. A PIM János vitézt, Iluskát és a banyát kérte megjeleníteni meghirdetett pályázatán, szakkifejezéssel élve: tárgy-animációs módon. Ez azt jelenti, hogy a bábban felismerhetőnek kell lenni ez eredeti tárgynak, karakterük kapcsolódjék egymáshoz. Tehát a sündisznóban a súrolókefének például...

- Az oviban mindennapos a hétköznapi, kezünk ügyébe eső tárgyakkal bábozni, jelenetet rögtönözni! - A körömkefe és a fogkefe beszélgetése gyerneknyelven izgalmas párbeszédet hívhat elő - mondja Facsar-Veszeczky Andrea, aki ezúttal a szokásos kreativitásánál és merészségénél is messzebb ment, amikor a modern János vitéz-csapatot megalkotta. Hosszú évek óta készít sajátos stílusú bábokat, s férjével megalapították kétszemélyes Hokkedli Bábszínházukat (két k-val), sok helyre hívják őket. Maguk is összeforrnak bábjaikkal, a jelenetek aktív résztvevői. Fanyar Nyanyar, Répa úr, Szurka Gyurka, s számos állatfigura mellett Andrea betlehemes és népi bábfigurái mély lelkiséget hordoznak a játékosságukkal együtt. De most más kellene, vélte.

Forrás: Zsohár Melinda

- Mit csinálnak a mai gyerekek? Nyomkodnak! – gondolkozott tovább Andrea a kiíráson, s a neki is szokatlan elektronikai eszközök megszemélyesítése ugrott be ötletként. - A fakanál és a pet-palackok kora lejárt, s amint megforgattam egy dugaljat, (ezt dugjuk a konnektorba), a két fém-szarvacska megcsillant, mint Iluska két szeme. Mobil-telefonok, töltők, kidobott elektronikai eszközök között kutattunk Mandula lányommal, az utcafórumos zárt csoportunkban is meghirdettem a gyűjtést. Levagdostuk a dugvillák fejét, fülhallgatókat forgattunk, a merev és kemény anyagok lehetőségeit latolgattuk. A PIM utaztatható játszóbábokat kért, ezeket a drámapedagógusok viszik magukkal, s valamennyire mozogniuk is kell természetesen – sorolja egyszuszra Andrea az új kihívásokat. Elvitték magukkal nyaralni a „gyűjteményt”, s a Balatonon megszülettek a bábok.

Nem használt textilt és lágy dolgokat a konzekvens alkotó, ha már elektronika, hát legyen egészen az… Kukorica Jancsi János vitézzé alakulása szem előtt zajlik, a piros mobiltokra drótpaszományt került, a csákója piros mobil-feltöltőből van. Iluska aranyszőke haja sárga drótfonat, a banya feje és teste csupafekete konnektor, forgó dugvilla és zörgő-börgő alkatrész. Hungarocellel kibélelt cipősdobozban utaztak a PIM-be első állomásként Andrea bábjai, a szakmai rajzokkal egyetemben. Díjazták az eredeti ötletet és kivitelezést a pályázati elbírálók. Hamarosan találkozhatunk János vitézékkel a 21. századi cyber-térben. Illetve a kézzel fogható valóságban.