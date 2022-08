A Nemzeti Emlékhelyen utoljára kerül sor a Koronázási Szertartásjátékra, hiszen az idei évben III. András – Az utolsó aranyágacska darabbal zárul a dinasztia történetét bemutató sorozat.

A csütörtöki sajtófőpróbán Cser-Palkovics András polgármester és Szikora János rendező köszöntötte a darab alkotóit és a meghívott vendégeket, köztük a Belvárosban élőket, a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei Színjátszótáborában résztvevő gyermekek és a szereplők családtagjait.

Egy farönkön ülve kezdi el Erzsébet édesapja, az utolsó aranyágacska, azaz III. András történetét mesélni, és mint amikor a szél egy nyitott könyv lapjait visszaforgatja, úgy repíti vissza az időben rendező a Koronázási Szertartásjáték nézőit II. András udvarába, ahol a történet kezdődik. A Nemzeti Emlékhelyen idén utoljára épült fel az egykori koronázótemplom, amelynek első két harangtornya pontosan olyan magas és ott áll, ahová államalapító királyunk építtette.

A Koronázási Szertartásjáték egy olyan előadás, amelyre a város és mindenki - aki ebben az elmúlt években közreműködött - büszke lehet, kezdte köszöntőjét Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András hozzátette, a színfalak mögött álló gyermek és felnőtt szereplők, a Rákóczi Szövetség táborának résztvevői és mindenki, aki kivette a részét az alkotói folyamatból, nagyon sokat tettek azért, hogy ez az előadás megvalósulhasson. Külön köszöntötte a Nemzeti Emlékhely környékén élőket, akik elfogadták a sajtópróbára a meghívást. Megköszönte a Belvárosban lakók türelmét, amelyet az elmúlt években és idén is tanúsítottak a próbák folyamán és az előadások idején. A Nemzeti Emlékhelyen az Árpád-házi uralkodók életét megidéző Koronázási Szertartásjátékokkal sikerült elérni, hogy lelkiekben ismét felépüljön a királyi koronázó bazilika.

– Az idei, III. András – Az utolsó aranyágacska című Koronázási Szertartásjátékkal búcsút mondunk az Árpád-háznak, hiszen 10 éve a dinasztia uralkodóinak koronázási szertartásában ágyazottan az ő élettörténetüket mutatjuk meg a közönségnek – mondta Szikora János. A darab rendezője hozzátette, mindez csak a város támogatásával valósulhatott meg, hiszen így - ha nem is a valóságban, de - minden évben egy-egy színházi előadás erejéig ez a hajdani fantasztikus szakrális központ, a Nagyboldogasszony Bazilika ismét fölépült, tette hozzá. – A közönség visszajelzése alapján úgy tűnik, munkánk nem volt hiábavaló: megérte ez a 10 év, és megérte, hogy ez az előadás is így, ilyen formában megszülethetett. Ez egyfajta választ ad arra, miért is fontos az Árpád-ház. E mögött a válasz mögött mélységes hit és meggyőződés van – ajánlotta az előadást a rendező.

A III. András – Az utolsó aranyágacska szertartásjáték augusztus 20-i, szombati, valamint augusztus 21-i, vasárnapi előadására még lehet jegyet váltani a https://www.vorosmartyszinhaz.hu/koronazas/ oldalon, valamint a Városház téren kihelyezett jegyértékesítő helyen. Az előadásra váltott jeggyel ingyenesen látogatható a Királyok és Szentek – Az Árpádok kora című kiállítás a Szent István Király Múzeumban, ahol rendhagyó tárlatvezetéseket is tartanak augusztus 19-e és 21-e között. A három nap folyamán Szikora Jánossal, a Koronázási Szertartásjáték rendezőjével és az alkotókkal találkozhat a közönség. Augusztus 19-én Závodszky Noémi és Ballér Bianka, augusztus 20-án Lábodi Ádám, Strasszer Domonkos és Göbő Anna, augusztus 21-én Egyed Attila és Mihályi Győző várja az érdeklődőket a múzeumban. A kiállításon és a rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a www.koronazas.hu, vagy a www.vorosmartyszinhaz.hu oldalon, valamint a létszám limitált, alkalmanként az első 50 fő tud a programon részt venni, így érdemes sietni!