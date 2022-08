Ismét grandiózus színpadon, hatalmas szereplőgárdával valósul meg a látványos előadás. Horváth Csaba koreográfus hatalmas tömegeket mozgat a színpadon, akik betáncolják a teret. A próbafolyamat során a Vörösmarty Színház nagyszínpadán is folyamatos a munka, hogy a helyszínen a táncosok már a kész díszletben próbálhassanak. Idén is a Rákóczi Szövetség fiatal táborlakói adják a statisztéria jelentős részét, akik kiveszik részüket a táncokból, sőt olykor kisebb szerepekben is megmutathatják magukat – adta hírül a színházi kommunikáció tegnap. Summa summarum, az előadás szépen kezd összeállni, köszönhetően azoknak a színházi háttérdolgozóknak is, akik reggeltől estig a próbák vérkeringésének ütőerén tartják kezüket, és rettentő profizmussal fogják össze a munkát. És ahogy Szikora János fogalmazott az első rendelkezőpróbák után: – Abszolút bizakodó vagyok. Annyit kínlódtunk, hogy ez egyáltalán létrejöjjön, annak ellenére, hogy vannak problémák, azért mennek a dolgok. Készségesen alakulnak. Ami a legfontosabb, hogy a forgatókönyvben elég pontosan leírtam, amit elképzelek, és azt nagyjából eddig meg is tudtam csinálni.