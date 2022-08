Ha Müller Péter valahol személyesen jelen van és beszélgetésre „hívja” az olvasókat, akkor ott feltételezhetően nagyon sokan lesznek. Így volt a Szent István Király Múzeum díszudvarán is, amelyet az intézmény Fő utcai épületének, a Rendháznak a felújítása után először vehetett birtokba a közönség. Miután a bejárat előtt kígyózó sor eltűnt, és mindenki helyet foglalt, a múzeumigazgató, Pokrovenszki Krisztián köszöntött azzal, hogy céljuk a jövőben is a múzeumi közösségi terek megtöltése, ezért sok program várható még.

A szót Pletser Ádám, a beszélgetést szervező és levezető iGenerációért Egyesület elnöke vette át, aki a „Hamvas Béla 125” Programsorozatuk kapcsán elmondta: olyan eseményeket akartak, amelyek befogadhatóbbá teszik Hamvas Béla nagyszerű életművét. Ezért is hívták meg Müller Pétert, aki először arról mesélt: egy, a Madách Színháznak írt darabja kapcsán ismerkedett meg Hamvas Béla Scientia sacra című művével. A saját színdarab bemutatóján pedig magával Hamvassal is találkozott, aki ráadásul Kádár János mellett foglalt helyet a nézőtéren… Müller mérhetetlenül gazdag szellemiségű, egyedülálló írónak és jellemnek tartja Hamvast, aki a világ ősi hagyományait megismerve írta meg a Scientia sacrát, hogy átadja az archaikus tudást, közben azt közvetítve: „A világ egy, és mi mindannyian egyek vagyunk.” Mit adhat ez a bőséges ismeretet is tartalmazó gondolatvilág a mai, szorongások és kétségek közepette élő embernek? – tette föl a kérdést Müller, majd Hamvasra és a jugákra (a négy világkorszak hindu megközelítésben) is hivatkozva szépen kifejtette, hol is tartunk ma, és miért érdemes derűvel szemlélni azt az állapotot, amiben éppen vagyunk. Ez szerinte valahol az anarchia és a káosz közötti, tehát közeledünk a nagy széteséshez, ám ez mindig is így volt, hiszen a fejlődés nem végtelen, a világ nem növekedhet örökké, szembesülnünk kell az elmúlással.

A létezés – mind az emberé, mind a világé, a különböző korszakoké – ciklikus, körkörös. Csak a lélek az, ami örök. Az egykor virágzó kultúrák – például a görög vagy a római – is letűntek, ma műemlékek emlékeztetnek rájuk. Az ember sem halhatatlan, ennek érdemes a tudatában lenni, és ha elfogadással szemléljük ezt az állapotot, akkor akár derűsek is lehetünk. Ő maga 2019-es, Világvége!!! című könyvében írta meg játékos vallomását a „nagy összeomlásról”, a beszélgetésen röviden erről is szó esett. (Bizonyára megéri elolvasni is – a szerk.) Müller Péter ezután Pletser Ádám kérdései nyomán, Hamvasból kiindulva beszélt még az intuícióról, valamint arról, hogy tanács, útmutatás leginkább csak személyesen adható, hiszen mindenkinek egyéni sorsa, útja van, illetve kifejezte, mennyire ritkán és kevesen tudunk igazán csöndben lenni, pedig nagy szükség volna erre. Az est során azért sikerült elérni ezt az állapotot, és valóban érezni lehetett, hogy ott és akkor ez volt az igazi történés.