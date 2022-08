Így jöhetett létre a 2022-es Székesfehérvári Királyi Napok nem mindennapi gálája, amely a több napon át tartó folkfesztivál nyitánya volt: Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megye táncosai, azaz összesen mintegy százhúsz fő állt színpadra szombaton. Ennek azért volt előzménye, hiszen a rész- és összpróbákat követően márciusban, az országos táncháztalálkozón mutatkoztak be első ízben hasonlóképpen a fellépők. A siker nem maradt el, már csak azért sem, mert a produkcióval a Közép-Dunántúl néptánchagyományát tudták megmutatni és továbbörökíteni, öregbíteni a résztvevők. A múlt szombati fellépés során közel egy órát kaptak a táncosok, hogy megmutathassák tudásukat, hagyományai(n)kat.

Ezen a napon azonban minden más „albás” is megmutatta, mit tud: a kicsiktől egészen a nagyokig mind­egyik csoport fellépett. A folkfesztivál a Galiba zenekar kíséretével az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola (Derce, Dödölle, Guba, Kókonya, Pulutyka és juniorcsoportja) és az Alba Regia Táncegyüttes szeniorcsoportjának műsorával indult, ezt követte a három megye táncosainak produkciója.

– A királyi napokra úgy kerülhet sor sokadjára is, hogy azt annak idején a néptánc elindította, nevében és kulturális tartalmában is megalapozta ezt a másfél hetes programsorozatot, amelyben egyszerre vagyunk történelmi és kulturális értékeinkre is büszkék – mondta a fesztiválmegnyitón Cser-Palkovics András polgármester. Hozzátette, volt, amikor ez az esemény nemzetközi néptáncfesztivál volt, most viszont egy másik különleges „tematikája” van a rendezvénynek: a legjobb magyar népi együttesek közül érkezik sok-sok ide hozzánk, Székesfehérvárra. Nem elfelejtve: az egyik legjobb együttesünk nekünk van, méghozzá az Alba Regia „személyében”.

A Királyi Napok Folkfesztivál tehát augusztus 13-án kezdődött, s egészen augusztus 17., szerdáig tart. Augusztus 15-én, hétfőn a Duna Művészegyüttes adja elő Szerelmünk, Kalotaszeg című műsorát a Zichy-színpadon. Augusztus 16-án, kedden a Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvári piactéren nevű produkciója, míg augusztus 17-én, szerdán Ferenczi György, Pál István és a Jászság Népi Együttes Mindenek szerelme című előadása látható ugyanitt. Mindemellett jegy ellenében mindhárom nap zenekari koncertek, folkestek és családi táncos megmozdulások várják az érdeklődőket a Malom utcai táncházban vagy annak udvarán.

Részletek a szombat estéből: