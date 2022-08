– Azt gondolom, hogy az elmúlt évadban a Balett Színház egy rendkívül színes repertoárt hozott létre, nagyon sok bemutatóval – kezdte gondolatait a korábbiakra utalva Lehrner Zsolt. Mint mondta, a társulat Székesfehérvár mellett az ország több pontján és a határon túl is tartott bemutatókat. – Fontosak is ezek a külföldi bemutatók, hiszen a városnak fel kell készülnie az előttünk álló nehezebb időszakra, ami a háborús inflációt és a rezsik emelkedését hozza magával. Igazgató úrral megállapodtunk abban, hogy természetesen lesznek bemutatók ebben az évadban is, de nem annyi, mint a korábbiakban, hanem elsősorban a már bemutatott darabok kijátszása történik majd – emelte ki az alpolgármester.

– Valóban nehéz időszak előtt állunk, volt már ilyen a történelem során, de a kultúra mindig, akár a betonon is fel tudta ütni a fejét, ha talált egy lyukat. A magot elvetettük, ez a Székesfehérvári Balett Színház, ebből most már egy szép fa terebélyesedett – mondta Egerházi Attila. A társulat igazgatója összefoglalta az elmúlt évad sikereit, felsorolta azokat a darabokat, amelyeket Székesfehérváron, az ország más-más pontjain, vagy éppen külföldön láthatott a közönség. Kiemelte, a turnék mind azt bizonyítják, hogy a négy éve megalapított Székesfehérvári Balett Színház felkerült a hazai és a nemzetközi piacra egyaránt.

A hamarosan kezdődő 2022/2023-as évadban a közönség újra láthatja az Aladdin mesebalettet, a Hattyúk tavát, a Percről percre és a Pillangók című táncszínházi esteket és az idei karácsony sem telhet el a Diótörő színpadra állítása nélkül. A társulat a fehérvári előadások mellett a budapesti Nemzeti Színházban és a debreceni Csokonai Fórumba is színpadra lépnek majd, és már folyamatban vannak a tárgyalások, hiszen a Diótörő című előadással Görögországba kaptak meghívást.

Egerházi Attila nagy sikerként beszélt egy, a Nemzeti Táncszínházzal közös, november 30-án tartandó bemutatóval kapcsolatban. A két társulat Jiří Kylián Un ballo című művét mutatja be. – Ez a legnagyobb eredményünk, és egyben fokmérője annak, hogy szakmailag és művészi kvalitás tekintetében valójában hol is tartunk. Kyliánról tudni kell, hogy a világ vezető koreográfusa, az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb táncalkotó, aki kizárólagosan olyan társulatoknak ad darabot, ahol a szakmai és a művészi munka színvonala olyan kiemelkedő, amely lehetővé teszi a Kylián-balettek elvárt színvonalon történő interpretálását. Az a tény, hogy bemutathatjuk az Un ballo című balettet, magáért beszél – fogalmazott Egerházi Attila.

A sajtótájékoztató keretében bemutatták az újonnan érkezett társulati tagokat: Gabriele Tamolli és Faile Sol Bakker magántáncosokat, Sidney Ramsey, Noemi Gregnanin és Michela Piccinini karköteles szólistákat, valamint Nina Sninska és Jelle-Johannes Hendrix kartáncosokat.