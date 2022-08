A nagy népszerűségre való tekintettel ebben az évben másodszor hirdetett naponta változó témával és kézműves mesterséggel alkotótábort az M-ART Egyesület. A konkrét programokat viszont a Szépművestár alkotócsoport szervezte, akinek vezetője, Nyéki Orsolya elmondta, a foglalkozásokra nem csak haladókat, de olyan kezdőket is várnak, akik szívesen megismerkednének egy-egy régi mesterség alapfogásaival. Minden nap más kerül terítékre, a foglalkozásokat pedig olyan mesteremberek vezetik, akik szakmákjuk elismert és aktív művelői, többnyire népi iparművészek.

A hétfői nemezelés után kedden gyümölcsös tálat fonhatnak vesszőből Hajdú Marcsi kosárfonó szakmai útmutatója mentén. Szerdán Ticzer Bea bőrműves mutatja meg, hogyan készül bőrből a dombornyomásos toll- vagy kulcstartó, majd csütörtökön Kovács Kata csuhéfonó segítségével alátétet, tálkát, de akár manóházat is alkothatnak csuhécsomózással. A hét zárónapján Dukát Judit gyöngyfűzővel pénztárca vagy szemüvegtok alkotható kalotaszegi gyöngyhímzett díszítménnyel. – Korszerű tárgyak régi mesterségek fogásaival, azaz hagyományok korszerűen. Ez egyesületünk ars poeticája is – foglalta össze az egy hét lényegét Nyéki Orsolya, majd hozzátette, azon túl, hogy minden nap használható tárgyak készülnek a foglalkozásokon, a közösségben való alkotás örömét is megtapasztalhatják a résztvevők.

A dinnyési templomkertben futó alkotóhéttel párhuzamosan zajlik a szintén egyhetes bútorfestő tábor, ahol a dunántúli templomok ihlette kazetta-, és karzatmintákat festenek. Az egy hét alatt elsajátított fogások aztán otthon is gyakorolhatók, de akinek igazán megtetszik valamelyik tevékenység, az ősztől szakkörökhöz is csatlakozhat. Remek lehetőségeket kínál többek között a Nemzeti Művelődési Intézet, amely Fejér megyében is indít különböző képzéseket. Ami a heti programot illeti, a népi bútorfestésre már nem, de a többi foglalkozásra még lehet jelentkezni a [email protected] e-mail címen, vagy közvetlenül a Szépművestár közösségi oldalán található jelentkezési lapon. A napidíj, ami tartalmazza az anyagköltséget is, 6000 forint.