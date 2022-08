Az idei Királyi Napokat végre a megszokott rendben szervezheti meg a város – szögezte le az augusztus 20-ához kötődő programsorozat sajtótájékoztatóján Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

Az Aranybulla emlékmű is bekapcsolódik

– Célunk egyrészt ezzel a programsorozattal, hogy megmutassuk: ez egy történelmi város, amely ismeri, érti és büszke a saját történelmére. De emellett azt is megmutatjuk, hogy Székesfehérvár saját kulturális értékeiben is bővelkedő nagyvárosa Magyarországnak, a magyar kultúra egyik központja. Szeretjük ezt a másfél hetet, mert igazán mosolygós, jókedvű ilyenkor a város. Nagy az érdeklődés, ami talán annak is szól, hogy sokan ismerik ezt a történelmi-kulturális fesztivált, de azt is tudják, hogy az elmúlt két évben nem tudott olyan lenni, mint amilyennek megszoktuk, megszerettük. Most szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen olyan Királyi Napokat hirdethetünk, ahol megjelennek azok az elemek, amelyekre a város joggal lehet büszke. Mindenkit szeretettel invitálunk a programokra – fogalmazott a polgármester, kiemelve az augusztus 20-i napot, melyben egy változás biztosan lesz: az ünnepi közgyűlés ugyanis nem a Szent István téren lesz, hanem az Aranybulla-emlékév okán az Aranybulla-emlékműnél. Itt lesz a közgyűlés és annak keretében a városi kitüntetések átadása is. Egy olyan elem viszont nem tud megvalósulni, amit megszokhatott a közönség: a Városháza a felújítás miatt nem tudja megnyitni kapuit, így nem lesz lehetőség annak látogatására.

Különleges lesz az idei Koronázási Szertartásjáték

A város vezetője kiemelte: a Koronázási Szertartásjáték – amely a történelmi vonatkozását tekintve már egy évtizede lelke a programsorozatnak -, különleges lesz.

– Mai tudásunk szerint ez lesz az utolsó Koronázási Szertartásjáték, melyet a Nemzeti Emlékhelyen tartunk meg. Ami célunk volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet a Nemzeti Emlékhelyre – és ezt a történelem tiszteletén keresztül tegyük meg –, sikerült elérni az elmúlt évtizedben. Ennek is köszönhető, hogy az idei Koronázási Szertartásjáték megrendezéséhez az állam jelentős támogatással járul hozzá. Bevallhatjuk ugyanis, így tudjuk csak megrendezni, olyan költségszintet ért már el az előadássorozat.

A legjobb magyar néptáncegyüttesekkel

Ami szintén kicsit más lesz, mint a megszokott – hangzott el -, hogy a néptáncfesztivál nem lesz nemzetközi.

– Másrészről viszont nagyon különleges lesz, hiszen a legjobb magyar együttesek érkeznek – a szerintünk legjobb magyar együtteshez, az Alba Regiához. A többi megszokott zenei produkcióra is sor kerül: civilre és katonaira egyaránt, és a Királyok és Szentek kiállítást szintén meg lehet tekinteni az ünnepség ideje alatt is.

Egy csokor a programokból

A programokból ízelítőt Kenyér Ágnes, a Székesfehérvári Kulturális és Közösségi Központ munkatársa adott. Az augusztus 12-i megnyitó idén a Zichy színpadon lesz, ahol Matuz János: Az élet pecsétje című történelmi előadását láthatják a nézők. Ezt követően a járásbíróság épületén jelenik meg 3D-vetítés, majd a Bartók Béla téren Falvay Miklós vizuálművész animációjával folytatódik a program, melynek során kerékpárok hajtják majd a vetítés témáját. Augusztus 13-án kezdődik a néptáncfesztivál, melynek során négy napon át lépnek fel a meghívott táncegyüttesek.

Augusztus 14-én a fesztivál új elemeként jelenik meg a fehérvári mézünnep a Bartók Béla téren, melyre határon túli és országos mézlovagrendek érkeznek. Augusztus 19-én és 21-én zenei programok lesznek a Zichy színpadon: Wolf Kati és a Budapest Jazz Orchestra, valamint Tóth Gabi és Tóth Vera „Sister Act” duója lép színpadra. Sokan várják már a Fricsay Katonazenekari Fesztivált, amely szintén nem maradhat el a Királyi Napok programsorozatából, ahogy az Alba Regia Szimfonikus Zenekar „Térélmény” című évadnyitó koncertje sem.

S noha a Barátság mozi nyáron szünetel, lesz kertmozi: a Bartók Béla téren augusztus 15-én és 16-án várják a közönséget a különleges moziélménnyel. Augusztus 19-e és 21-e között a Koronázási Szertartásjátékok lesznek középpontban, melynek során középkori hangulatba öltözik a belváros. A lovagi torna, gyermekfoglalkoztatók, bábelőadások, gólyalábas hangulatkeltők mellett óriás sakk is lesz. A 23 fősre bővült óriásbáb-felvonulás a szokásos helyszínen, a belvárosban lesz, de várhatóan a Koronázó téren ér véget a menet.