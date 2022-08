Üdvözöllek a Paradicsomban! – A hatalmas, színes felirat 2020-ban és 2021-ben jobbára magányosan állt a pusztában, most, 2022-ben viszont augusztus 1. és 7. között vidám emberek tömegei fotózkodhatnak vele, szaladhatnak vagy kerékpározhatnak át alatta. Sőt, már július utolsó napjaiban sem árválkodott: a közigazgatásilag Igarhoz tartozó területen már sátrakkal, lakóautókkal foglaltak helyet azok a fesztiválozók, akik egy hetet egy másik világban szeretnének eltölteni. Állítjuk ugyanis, hogy legalább egyszer mindenkinek érdemes megtapasztalnia az Ozora Fesztivál hangulatát: egy kicsit a hippi világot idézi, annak minden szabadságával és stíluselemével együtt, miközben több helyütt trance, techno vagy goa zene szól, boldog párok fekszenek a földön-fűben, sorok kacskaringóznak a színpadoknál, installációk és kiállítások várják befogadóikat és tűzzsonglőrök szórakoztatják a piros-sárga lángokban elveszőket.

A fesztiválozók egy turnusa augusztus 1-jén

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Mivel már augusztus 2-át írjuk, a nyitónapon túl vagyunk, valamint ezzel párhuzamosan egy másik nagy eseményen is! A fesztivál hivatalos újságából, az Ozorai Prófétából kiderül ugyanis, hogy két fesztiválozó a helyszínen hétfőn eljegyezte egymást. Történetük mesébe illő. A páros hölgy tagja, az osztrák Silke Katschner és párja, az amerikai Darren Olah az úgynevezett Cooking Grove-hoz (főzőliget) közeli kertben találkoztak először, a 2019-es Ozorán. Beszédbe elegyedtek egymással, s mivel kölcsönösen szimpatikusnak találták a másikat, elhatározták, hogy együtt buliznak. Amikor a Nap már lassan felfelé kúszott, úgy gondolták, megpihennek kicsit a Dragon Nest élőzenei színpad közelében. Mivel hajnalban hideg volt, Darren odaadta a sálját Silkének, aki így hamar álomba is szenderült. Azonban amikor a lány felébredt a függőágyában, sehol nem találta Darrent. "Elvesztettem, de nálam maradt a sálja – és szerencsére más elérhetősége is!" – nyilatkozta a lány a Prófétának. Aztán jött a pandémia, ami nem szakította szét őket: továbbra is kapcsolatban maradtak egymással, 2021-ben pedig egy horvát fesztivált is meglátogattak közösen, s visszavonhatatlanul egymásba szerettek. A következő fontos pont 2022. augusztus 1-je, hétfő, a Fejér megyei Igar-Dádpuszta Ozora Fesztiválja, amikor is Silke igent mondott Darrennek! Gratulálunk!

Galéria a fesztivál első napjáról: