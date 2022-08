Sokan emlékezhetnek még a történetre, amit júliusban első kézből írtunk meg: a Velencei-tó partján az egyik EFOTT-fesztiválozó, Kovács Judit lapunk munkatársának elmesélte, hogy egy srácnak felpróbálásra odaadta a saját napszemüvegét, aki aztán nemes egyszerűséggel elfutott vele... Cikkünk megjelenése után többen is üzenetet küldtek lapunknak, de hamar kiderült, hogy egyik napszemüveg sem a Judit által keresett – még akkor sem, ha a sztorik hasonlók voltak: akadt, aki azt mondta, a haverja egy számára ismeretlen napszemüveggel a fején ébredt, keresik a tulajdonosát.

Nos, azt ugyan nem tudjuk, hogy ennek a napszemüvegnek a tényleges gazdája meglett-e, de az biztos, hogy Judit "partikelléke" azóta sem került vissza hozzá. A történet mégis nem várt fordulatot vett! Nem sokkal ezután ugyanis Szegedről is megkeresték lapunkat a Délmagyar újságíróin keresztül, méghozzá Prágai András, a Prágai Látszerészet ügyvezetője, aki elmondta, enyhítené főszereplőnk bánatát egy napszemüveg-felajánlással. A tétet ráadásul emelte is: ahhoz egy bérletet is hozzádobna a Szegedi Ifjúsági Napokra (SZIN) a szervezők jóvoltából.

– Hogy mi? Hát ezt nem hiszem el! – ez volt az első reakciója Juditnak, amikor megtudta, meddig jutott el a története. Kis gondolkodási időt kért, majd azt felelte: bár Fehérvártól kicsit messzebb esik Szeged, s ismerőse is kevés van ezen a vidéken, mégis belevág a kalandba!

Így érkeztünk el a mai naphoz, augusztus 26-hoz. Judit egy barátnőjével, Ágival indult útnak Fejér megyeszékhelyéről Csongrád-Csanád megyeszékhelyére, hogy nyélbe üssék az "üzletet".

– András egy nagyon kedves, segítőkész ember! Miután beléptünk az optikába és bemutatkoztunk egymásnak, átadta a belépőket a SZIN-re, amit a rendezvényszervezők ajánlottak fel. Eredetileg bérletet adtak volna, ám a logisztika miatt inkább egy, a pénteki napra szóló napijegyet kértem csak, ellenben így nemcsak nekem, de a barátnőmnek is biztosítottak egyet-egyet – mesélte lelkesen Judit. – Aztán – folytatta a történetet – András egyszer csak egy hatalmas, ízléses, bordó dobozzal tért vissza hozzánk, ami tele volt napszemüveggel. Innen és a falról is válogathattam, így lett meg végül az optikus segítségével az új darab. Nagyon tetszik! – örült hallhatóan.

A szegedi látszerészetben természetesen a sukorói történéseket is felelevenítette főszereplőnk, ahol többen nevetve hallgatták a sztorit, főleg miután kiderült, már az EFOTT-ra is nyerte a bérletet. Ezután jött a sajnálatos "szemüvegelvesztés", majd most az új napszemüveg és a grátisz SZIN-napijegy.

Judit, a barátnőjével közösen, péntekre és szombatra egy kis városnézést tervez – benne a főtérrel, a Tiszával, a híddal, a színházzal és a dómmal –, a SZIN keretében pedig például a Follow the Flow, Dzsúdló, ByeAlex és a Slepp, valamint Alle Farben koncertjére látogatnak el. S tudja: új napszemüvegét már nem szabad akárki kezébe adnia!

A Délmagyar helyszíni tudósítói, szegedi kollégáink így (link) látták a pénteki átadást.