A nyolcadik alkalommal megrendezett Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál fellépőiként, az Alba Pláza előtti téren a Magyar Honvédség veszprémi helyőrségi zenekara, az Országalmánál Tata helyőrségi zenekara, a Mátyás szobornál Kaposvár helyőrségi zenekara, a Zichy színpadnál pedig Székesfehérvár helyőrségi zenekara köszöntötte a fehérvári közönséget csütörtökön délután. A zenekarok menetzenével vonultak a színpad elé, ahol kezdetét vette a fesztivál. Az eseményre eljött Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is. A közönséget pedig Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszöntötte. A város vezetője elmondta: a Királyi Napok rendezvénysorozata azt mutatja meg, hogy ennek a városnak milyen gazdag történelme és kulturális élete van. Ehhez a történelmi múlthoz szorosan kapcsolódik a katonaváros jelleg, kulturális értelemben pedig a katonazene.

Méltó helyszín

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig elmondta: a fesztiválnak nem is lehetne méltóbb helyszíne, hiszen Székesfehérvár a magyar történelem, hadtörténelem kiemelkedő települése. Úgy fogalmazott: büszke katonaváros, szinte alapítása óta.

– A zene, a kürtök, dobok, trombiták hangja évszázadok óta társa a magyar katonának. Békebeli mindennapjait végigkísérte az ébresztőtől a takarodóig, de katonazenekarok ott is ott voltak, ahol hadmozdulatok zajlottak. Mozgósítottak, lelkesítettek, hangszereik a végső búcsúnál is szóltak. Napjainkban is elmaradhatatlan részei a katonai parádéknak – fogalmazott, majd Fricsay Richárd alezredesről, a fesztivál névadójáról emlékezett meg: - A magyar katonazene-történet kiemelkedő, szimbolikus alakja. Városi dalárdát és iskolát hozott létre, zenekara meghódította az egész Dunántúlt. Példát adott katonaként, művészként és művész-katonaemberként.

A ma katona-művészei

A honvédelmi miniszter Fricsay mai utódairól sem feledkezett meg, akik ugyancsak katonák és művészek egyaránt. Róluk szólva úgy fogalmazott: a fegyelem és köteleségteljesítés, a szabályok, előírások pontos betartása jellemzi őket katonai oldalról, ugyanakkor a művészember sajátosságaival is rendelkeznek. – Az önálló alkotás vágyával, a képzelet és lélek szárnyalásával, a rögtönzés szabadságával – sorolta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, majd a Magyar Honvédség elsődleges feladatára tért, melynek lényege, hogy képességeivel Magyarországot szolgálja. Különösen most – utalt a szomszédban dúló háborúra és az illegális bevándorlók özönére.