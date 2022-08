Emellett II. János Pál pápa 1996-ban kapott ajándékba Magyarországra látogatásakor egy csipketerítőt, de a japán császárné és II. Erzsébet is részesült már halasi csipke ajándékban.

– Sokan azt gondolják, ez egy, a női lélekhez közel álló műfaj. Furcsának is tartják, ha a férfiak csipkéről beszélgetnek, azért lelkesednek, holott Kiskunhalason ez természetes: a halasi csipke városunk nagy-nagy büszkesége, világhírű terméke, így magától értetődő, hogy minden halasi magáénak érzi, nemre való tekintet nélkül – mondta köszöntőbeszédében Pajor Kálmán, a Halasi Csipke Közalapítvány Kuratórium elnöke. Hozzátette, a halasi gimnázium művész-rajztanára álmodta meg a koncepciót, ő pedig nem más, mint Dékáni Árpád. Segítségére a megvalósításban Markovits Mária varrónő és díszítőművész sietett. Ő volt ugyanis az egyetlen, aki sikeresen megoldotta Dékáni terveinek kivarrását.

Az immár 120 éves halasi csipkevarrás élő hagyománya 2010 óta a Magyar Szellemi Kulturális Örökség része, 2014 óta pedig a Hungarikumok közé sorolandó. 1902 és 1906 között minden csipkét Dékáni Árpád tervezett. Csipkéin a jellegzetes magyar virágokat, állatalakokat (szarvas, galamb, páva), leányokat, legényeket a szecesszió vonaljátékával kapcsolta össze. Új technikájának különlegessége abban rejlett, rejlik, hogy a motívumokat erőteljes körvonal (kontúr) veszi körül, a köztes teret pedig szövőöltéssel (stoppolás) és a huroköltés hatvanféle változatával töltik ki – hangzott el az általános ismertető, ám az augusztus 13-án megnyílt fehérvári kiállításon mindezt molinókon is elolvashatták, elolvashatják az érdeklődők.

A halasi csipke 100 százalékos kézimunkával készül, elkészítése roppant aprólékos és időigényes. A leírások szerint egy-egy nagyobb terítő kimunkálása akár 2-3000 munkaórát is igénybe vehet. A három, egymáson keresztbe fektetett hal 1935 óta a halasi csipke védjegye.

A csipke nemcsak legyezőkön, asztalokon – mint terítő – fordul elő, de fülbevalók és ruhák kiváló ékeként is megjelenik. Ez utóbbiból a szombati kiállításmegnyitón ízelítőt is kaptunk: Hrivnák Tünde divattervező Érték és Szépség – BY ME Miracle elnevezésű ruhakollekcióját négy modellen csodálhatta meg a nagyérdemű. A csipkék királynője, a királynők csipkéje – A halasi csipke című tárlatot szeptember 7-ig nézhetik meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban található Szent Korona Galériában.

Egy kis ízelítő: