Ebben, az 80's Toons névre hallgató közösségi oldali csoportban bukkant fel pár napja egy kép, ami a Fejér megyeieknek, különösen a móriaknak igen kedves lehet. Az angol nyelven írt idézetet lefordíthatnánk ugyan, de a szöveg és a kép párosának esszenciáját nem ez, hanem az angolul érthető humor adja: az "In the midnight hour she cried..." kezdetű sor a "more" szóval fejeződik be eredeti nyelven a dalban, amit éppen úgy ejtünk ki, mint az Ezerjó városának, Mórnak a nevét.

Azt, hogy létezik olyan, hogy "halljuk a képeket", ez a találat is bizonyítja, de akinek a fejében mégsem indult el az ominózus szám a kép láttán, annak segítünk, melyik klasszikusról is van szó (különösen 0:45-től ajánljuk):

Mórral pedig most igazán sokan foglalkoznak, ugyanis a fenti képet az augusztus 10-ei állás szerint csaknem hétezren megosztották, tizenháromezren pedig főleg lájkkal vagy nevető fejjel reagáltak rá. A hozzászólások között – angolul – többen megemlítik, hogy imádják ezt a szóban hangzó egybeesést (more – Mór). Így vagyunk ezzel mi is!