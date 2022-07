Míg tavaly a varrás és a kézzel készült játékok, addig idén a konyhai textilek álltak a nap középpontjában mind a népművészeti, mind pedig az iparművészeti vonalon. A délelőtti rövid megnyitón Szenczi Jánosné, a rendező Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke elmondta, azért esett ebben az évben a textilekre a választás, mert az egyesület legtöbb tagja – szövők, hímzők, csipkeverők, babakészítők, stb. – valamilyen formában textillel dolgozik. A Textiludvar egyik célja, hogy a hasonló érdeklődési körrel rendelkezők beszélgethessenek, véleményt és tapasztalatot cserélhessenek szakmai kérdésekben. Emellett azonban, ezt a napot „léleksimogató” programnak is szánták, hogy– Kudlik Júlia gondolatait idézve - az ember lelkében ne szaporodjanak úgy a ráncok, ahogy az arcán az idő múlásával.

A megnyitón röviden megemlékeztek a kézműves egyesület egyik tavaly elhunyt alapító tagjáról, Gulyás Antalnéról is, aztán indult a délelőtti előadások sora. Elsőként Komjáthi Tamásné, népi iparművész mesélt a sárközi abroszok funkcióiról és a mintegy 60 perc alatt rengeteg érdekességet megtudhatott a hallgatóság. Többek között azt, hogy rendes sárközi asszony nem lépett ki úgy a házból, hogy legalább egy abrosz ne lett volna nála. Ezt a praktikus, maguk szőtte textilt, ugyanis több mindenre használták: ha hideg volt a templomban, a padra terítették, ha útközben eleredt az eső, a fejükre borították, a piacon pedig batyut kötöttek belőle, hogy a vásárolt holmit beletehessék. A konyhában volt külön abrosz, terítésre, dagasztásra, rétesnyújtásra, stb. A sárközi asszonyok annyira büszkék voltak szövő tudományukra, hogy fotózáskor is abroszra állt az egész család. A vetítéssel egybekötött előadáson azt is láthattuk, hogyan változott az eredetileg kizárólag kenderből készült abrosz mintázata és anyaga.

Az abroszokon túl az érdeklődők hallhattak még a buzsáki hímzésről, illetve a zsinór-, valamint a tutyikészítésről is a délelőtt folyamán. Az elmélet után a délután folyamán mesterségbemutatók formájában a gyakorlatra került a hangsúly, a különböző tevékenységeket nem csak nézni lehetett, de akár csinálni is. Volt lehetőség nemezelésre, varrás-hímzésre, kártyaszövésre, csipkeverésre és vászonszövésre.

A Kézműves Ház udvarán egész napos vásárt is tartottak, ahol a szebbnél szebb késztermékek mellett alapanyagokat is lehetett vásárolni.