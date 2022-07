"Ne már, tényleg vége?" – kérdezte szomorúan egy mögöttem ballagó lány, amikor az utolsó nagyszínpados koncertet követően végül hazafelé indult. Az EFOTT-on a hétvége is a féktelen bulizásról, kikapcsolódásról szólt: pénteken a Follow the Flow "előzenekara" volt az angol lemezlovas-énekes John Newman, szombaton pedig az amerikai R&B énekes Akon vezette fel a Halott Pénzt. Mindegyik koncertbe belehallgattunk, s megtapasztaltuk: valóban az egyik legjobban várt pillanatok voltak ezek.

De a Pepsi HÖOK Party Arénát sem szabad szó nélkül hagynunk, többek szerint itt volt ugyanis általánosságban a legjobb hangulat. Az előadók félóránként váltották egymást, lényegében átszerelés nélkül, így a zene folyamatos volt. Pénteken kétségkívül a Korda György–Balázs Klári páros csinálta a legnagyobb bulit ezen a helyszínen, a tömeg egy emberként ordította, hogy "Reptér! / Lobog a szélben a szélzsák". Hidegrázós élmény volt.

Ugyanezen a napon (vagyis inkább már szombat hajnalban) a Follow the Flow zenekar koncertje közben egy sajnálatos tűzeset is történt – amelyről első kézből számoltunk be –, ám a helyszínen tartózkodó tűzoltóknak két perc alatt sikerült eloltaniuk a lángokat, így a buli önfeledten folytatódhatott tovább.

Szombaton a fehérvári kötődésű Blahalouisiana, a fiatalok körében kifejezetten népszerű Azahriah, a szókimondó Ganxta Zolee és a Kartel, valamint a nyelvét hihetetlen módon pörgető Alee is fellépett, a vasárnapra forduló hajnalban pedig Dévényi Tibi bácsi, Adam Ajkay vagy éppen Sterbinszky zenélt.

Ó, igen: s ugyanitt napszemüveg is kerestetik, miután az egyik fesztiválozó, Judit elmesélte, hogy egy srácnak felpróbálásra odaadta a saját napszemüvegét, aki nemes egyszerűséggel elfutott vele... Ha más nem, jövőre talán vissza tudja adni neki az újabb EFOTT-on!