A múlt héten, szerdától szombatig zajlott a Public Art. A Lamberg-kastély és a Tücsök Művek Kulturális Egyesület is részt vett az előkészületekben. A rendezvény gerincét a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola megbízásából az a Mosberger Róbert szokta szervezni, aki mindeközben alkotóként is jelen van a rendezvényen. A szervező elmondta: - Az alkotótelep abból áll, hogy összeválogatok egy csapatot, akikkel napokon át együtt dolgozunk. Közülük sokan visszatérők, akikkel már év többször dolgoztunk együtt, de persze mindig vannak újak is. Próbálom úgy összerakni a gárdát, hogy több, akár 3-4 is képviseltesse magát. Az idei alkotófolyamatban a Képzőművészeti Egyetem elsőéves hallgatói közül is részt vettek ketten.

Forrás: Fenesi András

Mint megtudtuk, nemcsak Mórról és a fővárosból érkeztek művészek, hanem Dunaújvárosból, sőt a határon túlról is. Az is kiderült, hogy nem csak a résztvevők miatt lett színes a rendezvény. A szervező azt mondta: -Műfajilag is összetett volt ez a Public Art, hiszen készültek land art munkák, újrahasznosított anyagokat felhasználó művek, interaktív szobrok és létrejött néhány olyan alkotás is, ami akár belső akár külső térben is működhet.

A rendezvény célja minden évben az, hogy kivigyék a szabadba a művészetet, mert ily módon válik láthatóvá az érdeklődők számára az alkotási folyamat. Az arra járó megfigyelheti, hogy miből mi lesz? Végig kísérhetia teljes folyamatot, sőt be is lehet szállni. Idén például többen is segítettek a művészeknek, sőt, volt, ahol még festett is.

Arra a kérdésre, hogy hogyan viszonyulnak a nézők az alkotókhoz, az alkotásokhoz, azt felelte Monschberger: -Van olyan, aki fél órán keresztül egyhelyben áll és vár, folyamatosan figyelve azt, hogy hogyan alakul a mű? Vannak, akik fel-le járnak, figyelve az útba eső valamennyi alkotási folyamatot és persze kérdeznek, beszélgetnek, és nem egy járókelőről kiderült, hogy van rejtett tehetsége. Lehet, hogy korábban titokban vagy féltitokban alkotott otthon, de ha velünk inspirálódik, talán később nyilvánosan is alkotóvá válik.

Forrás: Fenesi András

A szervező azt is elárulta, hogy van egy visszatérő páros, egy nagypapa és egy kislány, akiket a fent jelzett módon inspirált egy alkotás. Ők hazamentek, és elkészítették ugyanazt otthon, kicsiben. A közönséget tehát érdekli a szabadtéri alkotás, jók a visszajelzések, így a szervezők már az újabbra készülnek. Monschberger elárulta, hogy jövőre lesz a 10 éves jubileum, ennek okán szeretnének egy ennél is nagyobb, több művészből álló alkotótelepek létrehozni.

A Public Art állandó szereplője a Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége, a MIKSZ csapata. Vezetőjük, Abonyi Ria elmondta: -"Perdületek" címmel a mozgás, pörgés, az élet merő bizonytalanságának ábrázolása, a változó és változtatható megjelenítése volt jellemző az alkotásokra, méghozzá interaktív formában. A szem és az agy játékos, egymással ellenkező furcsasága került előtérbe. És persze, ismét a csapatmunkáé volt a főszerep, ahogy mindig.

A Moricum Kulturális és Közösségi Egyesület szombaton kapcsolódott az eseménybe, családi programokat szervezve. Vezetőjük, Fenesi András elmondta: -A nap egyik fénypontja volt, mikor Sturcz Timi irányításával alkottak a résztvevők, festve közösen egy hatalmas festményt. De volt mesejáték is, amit többen is igyekeztek illusztrálni. Nagyon sikeres rendezvény volt, a vártnál is nagyobb látogatottsággal és hangulattal.