Az Esterházy család történetében hosszú időre visszanyúlóan fontos szerepet játszanak az olyan tevékenységek, amelyek a közösségekről és azok megtartásáról szólnak. Most a meghívottak listájára olyanok kerültek fel, akiknek egyébként nem biztos, hogy lenne lehetőségük részt venni hasonló rendezvényen. – Úgy gondoljuk, hogy a mai világban egyre nagyobb szükség van arra, hogy ilyen közösségi napokat szervezzünk. Mindenképpen szerettük volna, hogy Csákváron ebből tradíció legyen, a régi családi szokások mellett az is fontos, hogy az itt lakók még jobban összetartsanak a jövőben is – fogalmazott Dóra, amikor az ehhez hasonló rendezvények fontosságáról kérdeztem.

– A településhez nagyon sok hagyomány kötődik, akár a foltvarrást, a csákvári csanakokat nézzük. Fontosnak tartjuk, hogy ezekkel a hagyományokkal a gyerekek is megismerkedjenek és adott esetben a jövőben akár foglalkozzanak valamelyik művészeti ággal – hangsúlyozta Dóra a programelemekkel kapcsolatban. A kézművesség mellet viszont az is fontos része volt a napnak, hogy a gyerekek Mártonnal, mint egykori válogatott labdarúgóval rúghatták a bőrt. Márton viszont úgy fogalmazott, hogy a sport egy kicsit más, mint a művészet ennek a programnak nem az a célja, hogy a gyerekeket elindítsa a sport útján, hanem az, hogy felhőtlen örömmel játszanak. – Ha kíváncsiak az én karrieremre, szívesen elmesélem nekik és lehet, hogy ez is motiválja őket, de a legnagyobb motivációt az otthon és az iskola adhatja nekik – mondta az egykori válogatott.

Dóra és Márton hálával és köszönettel beszéltek Tóth Árpádnéról, a Múzeum vezetőjéről, aki „anyaként” gondozta az eseményt és összefogta annak minden szálát. – Csákváron alapvetően egy nagyon jó közösség működik, akik mindig mozgósíthatóak és a Múzeum is tárt karokkal

vár minket, bármilyen rendezvényt szeretnénk megvalósítani, számunkra ez nagyon fontos – hangsúlyozta Dóra. Férje pedig hozzátette, szeretnék folytatni azokat a hagyományokat, amelyeket családjuk elkezdett Csákváron, azon a településen, ahol még most is találkozhatnak olyanokkal is, akik az Esterházy család múltjának részesei voltak.