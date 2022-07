Az elmúlt hétvégéhez hasonlóan ismét egy-két óráig gyorsabban vert Székesfehérvár szíve, amikor a díszes királyi bábfigurák megjelentek az Országalmánál. Ezúttal a lovagkirály, a híres hadvezér és országgyarapító Szent László, a lovagkori eszménykép megtestesítője lépett elő mindenki képzeletéből, szerethetően óriási alakjában. Először 2013-ban, az első koronázási ünnepi játékokra készült el Géza fejedelemnek és feleségének, Saroltnak, Szent István királynak és Gizella királynénak, Imre hercegnek és Asztrik püspöknek az alakja Somogyi Győző Kossuth-díjas grafikusművésznek és Grosschmid Erik bábtervezőnek az elképzelése alapján.

A íjászok bemutatója a zseniálisan hatékony hun-magyar hadviselést idézte fel

Forrás: Tihanyi Tamás / FMH

Egy évvel később egészült ki a történelemidéző közösség Szent Lászlónak és feleségének, Adelhaid-nak és lányuknak, Piroskának az alakjával: őket láthatták július 16-án, szombaton mindazok, aki Székesfehérvárra látogatott. De még bőven maradtak távol a nagy magyar történelmi személyek mozgó panteonjából, de őket majd később hívják meg a királyi napokra készülődő megyeszékhelyre.

Melocco Miklós Mátyás szobra előtt az óriásbábok

Az Országalmánál a honfoglaló magyarok ősi hadviselését, a legendás íjászatot idézték fel a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai, majd a bábok elindultak a Mátyás-szobor, aztán a Magyar Király Szálló felé. A hangulatot a Sub Rosa régizenei együttes korbácsolta tovább, az óriásokat Szabó Miklós kikiáltó mutatta be a közönségnek. Ezen a délutánon a belváros több helyszínén is léptek fel együttesek, énekesek: a Zichy-ligetben például a Chad Gustafson Organ Trio zenélt.