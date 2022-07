A színes karaván a program főhelyszínére, a Csíkvár térre megérkezve a Hujákoló Banda Sárkányármány meseelőadásán, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl interaktív koncertjén pihenhette ki a rövid út fáradalmait – számolt be a programokról Márkus Lajosné Anett, a művelődési ház vezetője.

A nyitó felvonulást egy Hórihorgas Hujákoló vezette

Nagy népszerűségnek örvendett a Sárvíz Tűzoltó Egyesület habpartyja; az iskola előtti liget benépesült árusokkal; évről évre elmaradhatatlan a Dudó Játszóház; az árnyas fák ölelésében egy kalózhajó is kikötött. Az extrém biciklibemutatót, illetve Szabó Ildikó polgármester köszöntőjét követően a színpadon helyi csoportok műsorát láthatta a nagyérdemű. A Sárrét Néptáncegyüttes először mutatta be új koreográfiáját, de fellépett a Csíkvár Nyugdíjasklub és a Kenguru ugrókötélcsoport is. A Pódium Színház az operett, a nóta és a slágerműfaj kedvelőinek nyújtott kellemes perceket, a humort mókával és kacagással szolgálta ezen a napon Trabarna.

Western tánc – színpadra léptek a battyáni szépkorúak is

Este hat órára csordultig megtelt a tér és a környező park, talán utoljára 20 éve volt ekkora tömeg a falunapon, mint idén. A magyar mulatós műfaj koronázatlan királya, Jolly koncertjére nagyon sokan kíváncsiak voltak. A helyi fiatal előadó, a 13 éves Rácz Lili Szonja gitáros-énekes produkcióval mutatkozott be. A modern tánc rajongóinak kedvezve táncbemutatót tartott a Happiness TSE és a Drop the Beat TSE. Bereczki Zoltán fergeteges koncerttel szolgált. A falunapi program legvártabb eleme, a tűzijáték látványban gazdag élményben részesített mindenkit; az utcabál talpalávalóját a Jam Showband húzta. A tombolasorsolás bevételét nemes célra, a Cifrakert – a település gyöngyszemének – megszépítésére fordítja a „Jövőnk a falu” Alapítvány.