A kultúráért felelős államtitkár is megtekinti a kiállítást 49 perce

Túl a huszonötezredik látogatón a Királyok és Szentek – Az Árpádok kora kiállítás (videó)

Csütörtök délután immár a huszonötezredik látogató is megérkezett a Szent István Király Múzeum megújult Rendházépületébe, a Királyok és Szentek – Az Árpádok kora kiállításra. A szerencsés nem más, mint a Szabadbattyánból származó Wéber Emese, akit Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója is köszöntött többek között, jutalmul pedig egy ajándéktáskát is átvehetett.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

Vargha Tamás, Hoppál Péter és Cser-Palkovics András Forrás: Kecskés Zoltán / FMH

Vargha Tamás, Hoppál Péter és Cser-Palkovics András Forras: Kecskés Zoltán / FMH

A jeles eseményen Székesfehérvár országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítják a tárlatot és egészen augusztus végéig látogatható az egyedülálló, a 10–13. századból származó, régészeti leleteket, könyv- és levéltári ritkaságokat, ereklyéket felvonultató kiállítást, amelyek korhű képet adnak az Árpád-korról. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár beszédében méltatta a tárlat fontosságát, nemzeti kincsnek nevezve. Továbbá megköszönte a közreműködők munkáját, kiemelve a Magyar Nemzeti Múzeum, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum és a Magyarságkutató Intézet közreműködését. A köszöntő beszédeket követően az államtitkár a múzeumigazgatók, a városvezető és Fehérvár országgyűlési képviselő társaságában megtekinti a 17 teremben, közel 1800 négyzetméteren elterülő kiállítást.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!