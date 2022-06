A kiírás az Aranybulla Emlékévhez kötődött, és meghatározott formai, tartalmi követelmények szerepeltek benne. Például, csak szabadkézi technikával készült műveket vártak. Az általános és középiskolás fiataloknak meghirdetett pályázatot három kategóriában díjazták (végül a harmadik a speciális kategória lett, mivel a középiskolások közül viszonylag kevesen jelentkeztek).

A megnyitón Csiszárné Mahler Mónika igazgató szavaiból kiderült: hat fehérvári oktatási intézményből összesen 111 pályamű érkezett be. Ezek közül a legjobbakat kiállításon mutatják be.

A zsűri három tagból állt: az igazgató mellett Szűts Angéla művészettörténész és Simon József, a Köfém Művelődési Ház igazgatója értékelt. Elhangzott: sok-sok értékes plakát született, amelyeken többnyire megjelent a könyvtár is, valamint - a kiírásnak megfelelően - frappáns szlogenek születtek.

A második - szintén megosztva - Beck Dóra (Munkácsy Mihály Általános Iskola, 4/a), valamint Gyurisán Gréti Kincső (Munkácsy, 4/a). A harmadik helyezés Straubinger Zsókáé (Zentai Úti Általános Iskola, 3/b).

A II. korcsoport (5-9. évfolyam) első helyezettje László Dorina a Kossuth Lajos Általános Iskola 7/b osztályából. Második lett Németh Andor és Gyenes Ádám (Szent Imre, 5/a), a harmadik Tánczos Lilla Ilona ás Entz Dominika (Szent Imre, 5/b).

A speciális kategória (Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI) II. korcsoportjában pedig a Kolompár Krisztofer, Kurai Márk, Pajlovics Kristóf, Pinke Léna, Takács Melinda és Varga Vivien alkotta csoport lett az első az 5/a-ból.

A második hely a hetedikes Mezei Annamáriát illeti, a harmadik pedig a hetedikes Farkas Rolandot.

A könyvtári különdíjat Füzi Rebeka (Zentai, 3/b), a Köfém különdíját Rajnai Kamilla Bíborka (Kossuth, (8/a) vehette át.