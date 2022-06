Egy női ruha, férfi zakó – nem műszálból –, lemezek a ’70-es évekből, s persze a lemezjátszó, ami ma is működik, sokan ismerősként fedezik fel őket a szintén ’70-es évekből való szobabútorral együtt. Ezek már furnérből voltak, nem hordoztak veretes stílusjegyeket, mint a szecesszió, az ónémet, vagy a szép parasztbútorok, de hát ez volt a divat, így az igény is az új generációknál. Néhány konyhai eszköz mutatja, hogy azok még a háború előtti formavilágot is hordozták; ma is felfedezhetőek a háztartásokban. Több gyermekjáték – társasjáték, kártya, babafélék, fiús játékok megmaradtak Szabó Zoltán saját emlékei között, s úgy gondolta, hátha másban is kedves emlékeket ébresztenek. A tiszteletes a korabeli könyveket is kirakta, s a régi idők megidézésére a ’70-80-as évek slágereiből állított össze műsort, amit a kihelyezett fejhallgatóval hallgathattak.